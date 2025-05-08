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Усик зберіг лідерство, Канело втратив одну позицію: The Ring представив оновлений рейтинг P4P

Руслан Травкін — 8 травня 2025, 12:21
Усик зберіг лідерство, Канело втратив одну позицію: The Ring представив оновлений рейтинг P4P
Олександр Усик
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Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик (23-0, 14 КО) зберіг лідерство в рейтингу P4P (рейтинг боксерів не залежно від вагової категорії) від журналу The Ring.

Оновлення було опубліковане на сайті Theringmagazine.

Зміни у десятці найкращих відбулися мінімальні. Чемпіон WBC у легшій вазі Дзунто Накатані (30-0, 23 КО) випередив абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO).

Накатані у лютому провів захист титулу проти мексиканця Давіда Куельяра. 27-річний японець нокаутував молодого опонента у третьому раунді. Канело минулими вихідними за очками переміг кубинця Вільяма Скалла.

На десяту сходинку зумів піднятися чемпіон WBC у напівважкій вазі Давід Бенавідес (30-0, 24 КО).

Рейтинг P4P від The Ring:

  1. 1. Олександр Усик
  2. 2. Наоя Іноуе
  3. 3. Теренс Кроуфорд
  4. 4. Дмитро Бівол
  5. 5. Артур Бетербієв
  6. 6. Джессі Родрігес
  7. (8) . Дзунто Накатані
  8. (7). Сауль Альварес
  9. 9. Кен Шіро
  10. (-). Давід Бенавідес

Нагадаємо, абсолютна чемпіонка світу у важкій вазі Кларесса Шилдс (16-0, 3 KO) буде захищати свої пояси проти Лані Деніелс (11-2-2, 1 КО) 26 липня.

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