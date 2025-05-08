Усик зберіг лідерство, Канело втратив одну позицію: The Ring представив оновлений рейтинг P4P

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик (23-0, 14 КО) зберіг лідерство в рейтингу P4P (рейтинг боксерів не залежно від вагової категорії) від журналу The Ring.

Оновлення було опубліковане на сайті Theringmagazine.

Зміни у десятці найкращих відбулися мінімальні. Чемпіон WBC у легшій вазі Дзунто Накатані (30-0, 23 КО) випередив абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO).

Накатані у лютому провів захист титулу проти мексиканця Давіда Куельяра. 27-річний японець нокаутував молодого опонента у третьому раунді. Канело минулими вихідними за очками переміг кубинця Вільяма Скалла.

На десяту сходинку зумів піднятися чемпіон WBC у напівважкій вазі Давід Бенавідес (30-0, 24 КО).

Рейтинг P4P від The Ring:

1. Олександр Усик 2. Наоя Іноуе 3. Теренс Кроуфорд 4. Дмитро Бівол 5. Артур Бетербієв 6. Джессі Родрігес (8) . Дзунто Накатані (7). Сауль Альварес 9. Кен Шіро (-). Давід Бенавідес

Нагадаємо, абсолютна чемпіонка світу у важкій вазі Кларесса Шилдс (16-0, 3 KO) буде захищати свої пояси проти Лані Деніелс (11-2-2, 1 КО) 26 липня.