Вона ще не почала тренуватися: представник збірної Італії розповів, як проходить відновлення Віттоцці

Спортивний директор збірної Італії з біатлону Клаус Гелліґль повідомив, що володарка Великого кришталевого глобуса сезону 2023/24 Ліза Віттоцці, яка повністю пропустила минулий сезон, ще не розпочала тренування.

Його слова цитує Sport.de.

Зараз справи у Лізи виглядають краще. Вона ще не тренується повноцінно, але збільшує своє навантаження. Вона на шляху повернення до нормального життя. Ліза багато працювала з лікарями та фізіотерапевтами в реабілітаційному центрі. Це допомогло їй взяти свої проблеми під контроль, і хірургічне втручання не знадобилося. Але, звичайно, психологічно це був нелегкий час для Лізи", – сказав він.

Віттоці отримала травму під час передсезонного збору восени 2024 року. У січні 2025 року, за погодженням з тренерським та медичним штабом, Віттоцці вирішила завершити сезон достроково, щоб зосередитися на повному фізичному та психологічному відновленні перед Олімпійськими іграми в Мілані-Кортіна 2026 року.

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30-річна Ліза здобувала два золота на чемпіонатах світу, а на Олімпіаді-2018 допомогла збірній Італії стати бронзовим призером у змішаній естафеті.

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