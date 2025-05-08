Доннарумма розповів про свої плани щодо продовження кар'єри

Італійський воротар ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма розповів, що готовий залишитися у французькій команді, якщо клуб цього захоче.

Його слова передає Фабріціо Романо.

"У мене контракт ще на один рік, все залежить від клубу. Якщо ПСЖ хоче, щоб я залишився, я залишуся. Ми просто повинні підписати новий контракт. Але це залежить від клубу", – сказав Доннарумма.

🚨👀 Gigio Donnarumma on his future: “I’m under contract for one more year... it’s up to the club. If PSG want me to stay, I’m gonna stay”.



“We just have to sign the new contract. But it’s up to the club”. pic.twitter.com/bSqo2v9DWw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 8, 2025

Нагадаємо, що італієць став героєм поєдинку з Ліверпулем здійснивши кілька сейвів протягом матчу та відбивши два пенальті в післяматчевій серії, що дозволило парижанам вийти до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Також він допоміг ПСЖ пройти Арсенал у півфіналі ЛЧ.

У нинішньому сезоні Доннарумма провів 38 матчів в усіх турнірах, пропустив 38 голів та 11 разів зберіг свої ворота "сухими". Голкіпер перейшов у паризький клуб влітку 2021 року на правах вільного агента, до цього він виступав за Мілан. Чинна угода розрахована до літа 2026 року.

Напередодні повідомлялося, що Доннарумма може змінити клубну прописку через внутрішню конкуренцію, яку нав’язує наставник команди Луїс Енріке.