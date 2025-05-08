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Чемпіон Шахи

Скандальний американський гросмейстер збирається відвідати Москву

Руслан Травкін — 8 травня 2025, 12:41
Скандальний американський гросмейстер збирається відвідати Москву
Ганс Німанн
Instagram

Американський гросмейстер Ганс Німанн анонсував свою поїздку до Москви, щоб провести реванш проти росіянина Даниїла Дубового.

Про це 21-річний Ганс написав у соцмережі "Х".

"Поліграф пройдено, пройдено по всіх фронтах. Ви колись шахраювали за дошкою? Ні. Вердикт: правда.

Думаю, настав час для реваншу з Дубовим. Через два тижні знову буду в Москві", – написав Німанн.

Зазначимо, що на початку квітня шахіст раптово знявся з Гран-прі Парижа за добу до старту. Ймовірно, причиною стало попередження організаторів про посилення заходів щодо протидії шахрайству.

Кілька років тому Ганс Німан опинився в епіцентрі скандалу разом із Магнусом Карлсеном.

4 вересня 2022 року американець переміг норвежця на Кубку Сінкфілда. Згодом Карлсен звинуватив суперника у шахрайстві та знявся з турніру. Під час їхньої наступної зустрічі Магнус здався на другому ході. Німанн заявив, що грав чесно, проте також зізнався, що раніше він шахраював в онлайн-шахах.

Нагадаємо, у лютому цього року Ганс Німанн став першим американським гросмейстером із 2018 року, який приїхав до РФ. 

Шахи Ганс Німанн

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