Скандальний американський гросмейстер збирається відвідати Москву
Американський гросмейстер Ганс Німанн анонсував свою поїздку до Москви, щоб провести реванш проти росіянина Даниїла Дубового.
Про це 21-річний Ганс написав у соцмережі "Х".
"Поліграф пройдено, пройдено по всіх фронтах. Ви колись шахраювали за дошкою? Ні. Вердикт: правда.
Думаю, настав час для реваншу з Дубовим. Через два тижні знову буду в Москві", – написав Німанн.
Зазначимо, що на початку квітня шахіст раптово знявся з Гран-прі Парижа за добу до старту. Ймовірно, причиною стало попередження організаторів про посилення заходів щодо протидії шахрайству.
Кілька років тому Ганс Німан опинився в епіцентрі скандалу разом із Магнусом Карлсеном.
4 вересня 2022 року американець переміг норвежця на Кубку Сінкфілда. Згодом Карлсен звинуватив суперника у шахрайстві та знявся з турніру. Під час їхньої наступної зустрічі Магнус здався на другому ході. Німанн заявив, що грав чесно, проте також зізнався, що раніше він шахраював в онлайн-шахах.
Нагадаємо, у лютому цього року Ганс Німанн став першим американським гросмейстером із 2018 року, який приїхав до РФ.