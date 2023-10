Тріпп'єр: Мій син хотів вийти з підтрибунки з Мбаппе, а не мною

Син капітана Ньюкасла Кірана Тріпп'єра Джейкоб - великий фанат Кіліана Мбаппе.

Про це англієць розповів порталу Sky Sports Premier League.

Ньюкасл - ПСЖ 4:1: огляд матчу

"I said to him if you get to walk out with him, don't look at me in the tunnel!" 😤



Not Kieran Trippier's son wanting to switch sides and walk out with Kylian Mbappe instead of his dad 😂pic.twitter.com/CWbhd3dkVA