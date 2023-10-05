Головне
Шахтар завдяки камбеку переміг Антверпен у 2 турі Ліги чемпіонів
Вчора 21:39 1257
Зоря зіграє з Брейдабліком та інші матчі 2-го туру Ліги конференцій
Сьогодні 01:10 111
Марсель зіграє з Брайтоном, Спортінг прийме Аталанту: розклад 2-го туру Ліги Європи
Сьогодні 00:55 90
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 00:46 3666
Ньюкасл розгромив ПСЖ, Барселона переграла Порту: результати 2 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:59 413
﻿Антверпен - Шахтар 2:3: огляд матчу
Вчора 22:39 350
Драма дня: Алдервейрелд не забив пенальті у ворота Шахтаря останнім ударом у матчі - ВІДЕО
Вчора 22:28 784
Визначився найкращий гравець матчу Антверпен - Шахтар
Вчора 22:07 378
Антверпен - Шахтар 2:3. Як це було
Вчора 21:39 5538
Антверпен - Шахтар: відео голів і огляд матчу Ліги чемпіонів
Вчора 21:23 1567
Прямі трансляції

Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн

Сьогодні 00:46 3666 0
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
#Шахтар, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

19 вересня розпочався груповий етап Ліги чемпіонів-2023/24. 32 команди, розбиті на 8 груп, борються за найпрестижніший трофей клубного європейського футболу. Серед учасників - чемпіон України донецький Шахтар, який потрапив до квартету Н разом з іспанською Барселоною, португальським Порту та бельгійським Антверпеном.

Цьогорічний груповий раунд пройде з 19 вересня до 13 грудня та стане останнім у звичному форматі - з наступного сезону цей етап змагань гратимуть за швейцарською системою.

Розклад групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24

Група A

М Команда І В Н П Г О
1  Баварія 2 2 0 0 6-4 6
2  Галатасарай 2 1 1 0 5-4 4
3  Копенгаген 2 0 1 1 3-4 1
4  Манчестер Юн. 2 0 0 2 5-7 0

1-й тур, 20 вересня

  • 19:45. Галатасарай - Копенгаген 2:2
  • 22:00. Баварія - Манчестер Юнайтед 4:3

2-й тур, 3 жовтня

  • 22:00. Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3
  • 22:00. Копенгаген - Баварія 1:2

3-й тур, 24 жовтня

  • 19:45. Галатасарай - Баварія
  • 22:00. Манчестер Юнайтед - Копенгаген 

4-й тур, 8 листопада

  • 22:00. Баварія - Галатасарай 
  • 22:00. Копенгаген - Манчестер Юнайтед

5-й тур, 29 листопада

  • 19:45. Галатасарай - Манчестер Юнайтед
  • 22:00. Баварія - Копенгаген

6-й тур, 12 грудня

  • 22:00. Манчестер Юнайтед - Баварія 
  • 22:00. Копенгаген - Галатасарай 

Група B

М Команда І В Н П Г О
1  Ланс 2 1 1 0 3-2 4
2  Арсенал  2 0 1 1 5-2 3
3  Севілья 2 0 2 0 3-3 2
4  ПСВ 2 0 1 1 2-6 1

1-й тур, 20 вересня

  • 22:00. Арсенал - ПСВ 4:0
  • 22:00. Севілья - Ланс 1:1

2-й тур, 3 жовтня

  • 22:00. ПСВ - Севілья 2:2
  • 22:00. Ланс - Арсенал 2:1

3-й тур, 24 жовтня

  • 22:00. Севілья - Арсенал
  • 22:00. Ланс - ПСВ 

4-й тур, 8 листопада

  • 22:00. ПСВ - Ланс
  • 22:00. Арсенал - Севілья

5-й тур, 29 листопада

  • 19:45. Севілья - ПСВ
  • 22:00. Арсенал - Ланс

6-й тур, 12 грудня

  • 19:45. Ланс - Севілья
  • 19:45. ПСВ - Арсенал 

Група C

М Команда І В Н П Г О
1  Реал Мадрид 2 2 0 0 4-2 6
2  Наполі 2 1 0 1 4-4 3
3  Брага  2 1 0 1 4-4 3
4  Уніон Берлін 2 0 0 2 2-4 0

1-й тур, 20 вересня

  • 19:45. Реал Мадрид - Уніон Берлін 1:0
  • 22:00. Брага - Наполі 1:2

2-й тур, 3 жовтня

  • 19:45. Уніон Берлін - Брага 2:3
  • 22:00. Наполі - Реал Мадрид 2:3

3-й тур, 24 жовтня

  • 22:00. Уніон Берлін - Наполі 
  • 22:00. Брага - Реал Мадрид

4-й тур, 8 листопада

  • 19:45. Наполі - Уніон Берлін
  • 22:00. Реал Мадрид - Брага

5-й тур, 29 листопада

  • 22:00. Брага - Уніон Берлін
  • 22:00. Реал Мадрид - Наполі

6-й тур, 12 грудня

  • 22:00. Уніон Берлін - Реал Мадрид
  • 22:00. Наполі - Брага

Група D

М Команда І В Н П Г О
1  Реал Сосьєдад 2 1 1 0 3-1 4
2  Інтер 2 1 1 0 2-1 4
3  Зальцбург  2 1 0 1 2-2 3
4  Бенфіка 2 0 0 2 0-3 0

1-й тур, 20 вересня

  • 22:00. Бенфіка - Зальцбург 0:2
  • 22:00. Реал Сосьєдад - Інтер 1:1

2-й тур, 3 жовтня

  • 19:45. Зальцбург - Реал Сосьєдад 0:2
  • 22:00. Інтер - Бенфіка 1:0

3-й тур, 24 жовтня

  • 19:45. Інтер - Зальцбург
  • 22:00. Бенфіка - Реал Сосьєдад

4-й тур, 8 листопада

  • 19:45. Реал Сосьєдад - Бенфіка 
  • 22:00. Зальцбург - Інтер

5-й тур, 29 листопада

  • 22:00. Бенфіка - Інтер
  • 22:00. Реал Сосьєдад - Зальцбург

6-й тур, 12 грудня

  • 22:00. Зальцбург - Бенфіка 
  • 22:00. Інтер - Реал Сосьєдад

Група E

М Команда І В Н П Г О
1  Атлетіко  2 1 1 0 4-3 4
2  Лаціо 2 1 1 0 3-2 4
3  Феєнорд 2 1 0 1 4-3 3
4  Селтік 2 0 0 2 1-4 0

1-й тур, 19 вересня

  • 22:00. Феєнорд - Селтік 2:0
  • 22:00. Лаціо - Атлетіко 1:1

2-й тур, 4 жовтня

  • 19:45. Атлетіко - Феєнорд 3:2
  • 22:00. Селтік - Лаціо 1:2

3-й тур, 25 жовтня

  • 19:45. Феєнорд - Лаціо
  • 22:00. Селтік - Атлетіко

4-й тур, 7 листопада

  • 22:00. Лаціо - Феєнорд 
  • 22:00. Атлетіко - Селтік

5-й тур, 28 листопада

  • 19:45. Лаціо - Селтік
  • 22:00. Феєнорд - Атлетіко

6-й тур, 13 грудня

  • 22:00. Селтік - Феєнорд 
  • 22:00. Атлетіко - Лаціо

Група F

М Команда І В Н П Г О
1  Ньюкасл 2 1 1 0 4-1 4
2  ПСЖ 2 0 1 1 3-4 3
3  Мілан 2 0 2 0 0-0 2
4  Боруссія Д 2 0 1 1 0-2 1

1-й тур, 19 вересня

  • 19:45. Мілан - Ньюкасл 0:0
  • 22:00. ПСЖ - Боруссія Д. 2:0

2-й тур, 4 жовтня

  • 22:00. Боруссія Д. - Мілан 0:0
  • 22:00. Ньюкасл - ПСЖ 4:1

3-й тур, 25 жовтня

  • 22:00. ПСЖ - Мілан
  • 22:00. Ньюкасл - Боруссія Д.

4-й тур, 7 листопада

  • 19:45. Боруссія Д. - Ньюкасл 
  • 22:00. Мілан - ПСЖ

5-й тур, 28 листопада

  • 22:00. ПСЖ - Ньюкасл
  • 22:00. Мілан - Боруссія Д.

6-й тур, 13 грудня

  • 22:00. Боруссія Д. - ПСЖ
  • 22:00. Ньюкасл - Мілан

Група G

М Команда І В Н П Г О
1  Манчестер Сіті 2 2 0 0 6-2 6
2  РБ Лейпциг 2 1 0 1 4-4 3
3  Янг Бойз 2 0 1 1 3-5 1
4  Црвена Звезда 2 0 1 1 3-5 1

1-й тур, 19 вересня

  • 19:45. Янг Бойз - Лейпциг 1:3
  • 22:00. Ман Сіті - Црвена Звезда 3:1

2-й тур, 4 жовтня

  • 22:00. Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2
  • 22:00. Лейпциг - Ман Сіті 1:3

3-й тур, 25 жовтня

  • 22:00. Лейпциг - Црвена Звезда
  • 22:00. Янг Бойз - Ман Сіті

4-й тур, 7 листопада

  • 22:00. Ман Сіті - Янг Бойз
  • 22:00. Црвена Звезда - Лейпциг

5-й тур, 28 листопада

  • 22:00. Ман Сіті - Лейпциг
  • 22:00. Янг Бойз - Црвена Звезда

6-й тур, 13 грудня

  • 19:45. Лейпциг - Янг Бойз
  • 19:45. Црвена Звезда - Ман Сіті

Група H

М Команда І В Н П Г О
1  Барселона 2 2 0 0 6-0 6
2  Порту 2 1 0 1 3-2 3
3  Шахтар 2 1 0 1 4-5 3
4  Антверпен 2 0 0 2 2-8 0

1-й тур, 19 вересня

  • 22:00. Барселона - Антверпен 5:0
  • 22:00. Шахтар - Порту 1:3

2-й тур, 4 жовтня

  • 19:45. Антверпен - Шахтар 2:3
  • 22:00. Порту - Барселона 0:1

3-й тур, 25 жовтня

  • 19:45. Барселона - Шахтар 
  • 22:00. Антверпен - Порту

4-й тур, 7 листопада

  • 19:45. Шахтар - Барселона 
  • 22:00. Порту - Антверпен 

5-й тур, 28 листопада

  • 19:45. Шахтар - Антверпен 
  • 22:00. Барселона - Порту 

6-й тур, 13 грудня

  • 22:00. Порту - Шахтар 
  • 22:00. Антверпен - Барселона 

Плей-оф

По дві найкращі команди з кожної групи зіграють в 1/8 фіналу. Команди, які посіли треті місця, перейдуть у стикові матчі Ліги Європи УЄФА. Вони посперечаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи.

1/8 фіналу

  • 13/14/20/21 лютого та 5/6/12/13 березня

1/4 фіналу

  • 9/10 та 16/17 квітня

1/2 фіналу

  • 30/31 квітня та 7/8 травня

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2022/23 відбудеться 1 червня 2023 року на стадіоні Вемблі у Лондоні.

Ліга чемпіонів, на старт: усе головне напередодні сезону-2023/24

Коментарі ()
Популярне зараз
Трубін став нічним жахом фанів Інтера в матчі Ліги чемпіонів: відео суперсейвів українця Трубін став нічним жахом фанів Інтера в матчі Ліги чемпіонів: відео суперсейвів українця 5245
Антверпен - Шахтар - онлайн-трансляція LIVE матчу Ліги чемпіонів Антверпен - Шахтар - онлайн-трансляція LIVE матчу Ліги чемпіонів 2158
Скільки українські клуби заробляють у єврокубках Скільки українські клуби заробляють у єврокубках 4145
Антверпен - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів Антверпен - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів 2423
Антверпен - Шахтар 2:3. Як це було Антверпен - Шахтар 2:3. Як це було 5538
Антверпен - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів Антверпен - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів 5226
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 324234 9
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 21188
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 3028
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 51942
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 82629
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 215640 1