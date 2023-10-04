Ліга чемпіонів 2023/24 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн

Джерело - Чемпіон.

19 вересня розпочався груповий етап Ліги чемпіонів-2023/24. 32 команди, розбиті на 8 груп, борються за найпрестижніший трофей клубного європейського футболу. Серед учасників - чемпіон України донецький Шахтар, який потрапив до квартету Н разом з іспанською Барселоною, португальським Порту та бельгійським Антверпеном.

Цьогорічний груповий раунд пройде з 19 вересня до 13 грудня та стане останнім у звичному форматі - з наступного сезону цей етап змагань гратимуть за швейцарською системою.

Розклад групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24

Група A

М Команда І В Н П Г О 1 Баварія 2 2 0 0 6-4 6 2 Галатасарай 2 1 1 0 5-4 4 3 Копенгаген 2 0 1 1 3-4 1 4 Манчестер Юн. 2 0 0 2 5-7 0

1-й тур, 20 вересня

19:45. Галатасарай - Копенгаген 2:2

22:00. Баварія - Манчестер Юнайтед 4:3

2-й тур, 3 жовтня

22:00. Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3

22:00. Копенгаген - Баварія 1:2

3-й тур, 24 жовтня

19:45. Галатасарай - Баварія

22:00. Манчестер Юнайтед - Копенгаген

4-й тур, 8 листопада

22:00. Баварія - Галатасарай

22:00. Копенгаген - Манчестер Юнайтед

5-й тур, 29 листопада

19:45. Галатасарай - Манчестер Юнайтед

22:00. Баварія - Копенгаген

6-й тур, 12 грудня

22:00. Манчестер Юнайтед - Баварія

22:00. Копенгаген - Галатасарай

Група B

М Команда І В Н П Г О 1 Ланс 2 1 1 0 3-2 4 2 Арсенал 2 0 1 1 5-2 3 3 Севілья 2 0 2 0 3-3 2 4 ПСВ 2 0 1 1 2-6 1

1-й тур, 20 вересня

22:00. Арсенал - ПСВ 4:0

22:00. Севілья - Ланс 1:1

2-й тур, 3 жовтня

22:00. ПСВ - Севілья 2:2

22:00. Ланс - Арсенал 2:1

3-й тур, 24 жовтня

22:00. Севілья - Арсенал

22:00. Ланс - ПСВ

4-й тур, 8 листопада

22:00. ПСВ - Ланс

22:00. Арсенал - Севілья

5-й тур, 29 листопада

19:45. Севілья - ПСВ

22:00. Арсенал - Ланс

6-й тур, 12 грудня

19:45. Ланс - Севілья

19:45. ПСВ - Арсенал

Група C

М Команда І В Н П Г О 1 Реал Мадрид 2 2 0 0 4-2 6 2 Наполі 2 1 0 1 4-4 3 3 Брага 2 1 0 1 4-4 3 4 Уніон Берлін 2 0 0 2 2-4 0

1-й тур, 20 вересня

19:45. Реал Мадрид - Уніон Берлін 1:0

- Уніон Берлін 1:0 22:00. Брага - Наполі 1:2

2-й тур, 3 жовтня

19:45. Уніон Берлін - Брага 2:3

- Брага 2:3 22:00. Наполі - Реал Мадрид 2:3

3-й тур, 24 жовтня

22:00. Уніон Берлін - Наполі

- Наполі 22:00. Брага - Реал Мадрид

4-й тур, 8 листопада

19:45. Наполі - Уніон Берлін

22:00. Реал Мадрид - Брага

5-й тур, 29 листопада

22:00. Брага - Уніон Берлін

22:00. Реал Мадрид - Наполі

6-й тур, 12 грудня

22:00. Уніон Берлін - Реал Мадрид

22:00. Наполі - Брага

Група D

М Команда І В Н П Г О 1 Реал Сосьєдад 2 1 1 0 3-1 4 2 Інтер 2 1 1 0 2-1 4 3 Зальцбург 2 1 0 1 2-2 3 4 Бенфіка 2 0 0 2 0-3 0

1-й тур, 20 вересня

22:00. Бенфіка - Зальцбург 0:2

22:00. Реал Сосьєдад - Інтер 1:1

2-й тур, 3 жовтня

19:45. Зальцбург - Реал Сосьєдад 0:2

22:00. Інтер - Бенфіка 1:0

3-й тур, 24 жовтня

19:45. Інтер - Зальцбург

22:00. Бенфіка - Реал Сосьєдад

4-й тур, 8 листопада

19:45. Реал Сосьєдад - Бенфіка

22:00. Зальцбург - Інтер

5-й тур, 29 листопада

22:00. Бенфіка - Інтер

22:00. Реал Сосьєдад - Зальцбург

6-й тур, 12 грудня

22:00. Зальцбург - Бенфіка

22:00. Інтер - Реал Сосьєдад

Група E

М Команда І В Н П Г О 1 Феєнорд 1 1 0 0 2-0 3 2 Лаціо 1 0 1 0 1-1 1 3 Атлетіко 1 0 1 0 1-1 1 4 Селтік 1 0 0 1 0-2 0

1-й тур, 19 вересня

22:00. Феєнорд - Селтік 2:0

22:00. Лаціо - Атлетіко 1:1

2-й тур, 4 жовтня

19:45. Атлетіко - Феєнорд

22:00. Селтік - Лаціо

3-й тур, 25 жовтня

19:45. Феєнорд - Лаціо

22:00. Селтік - Атлетіко

4-й тур, 7 листопада

22:00. Лаціо - Феєнорд

22:00. Атлетіко - Селтік

5-й тур, 28 листопада

19:45. Лаціо - Селтік

22:00. Феєнорд - Атлетіко

6-й тур, 13 грудня

22:00. Селтік - Феєнорд

22:00. Атлетіко - Лаціо

Група F

М Команда І В Н П Г О 1 ПСЖ 1 1 0 0 2-0 3 2 Ньюкасл 1 0 1 0 0-0 1 3 Мілан 1 0 1 0 0-0 1 4 Боруссія Д 1 0 0 1 0-2 0

1-й тур, 19 вересня

19:45. Мілан - Ньюкасл 0:0

22:00. ПСЖ - Боруссія Д. 2:0

2-й тур, 4 жовтня

22:00. Боруссія Д. - Мілан

22:00. Ньюкасл - ПСЖ

3-й тур, 25 жовтня

22:00. ПСЖ - Мілан

22:00. Ньюкасл - Боруссія Д.

4-й тур, 7 листопада

19:45. Боруссія Д. - Ньюкасл

22:00. Мілан - ПСЖ

5-й тур, 28 листопада

22:00. ПСЖ - Ньюкасл

22:00. Мілан - Боруссія Д.

6-й тур, 13 грудня

22:00. Боруссія Д. - ПСЖ

22:00. Ньюкасл - Мілан

Група G

М Команда І В Н П Г О 1 Манчестер Сіті 1 1 0 0 3-1 3 2 РБ Лейпциг 1 1 0 0 3-1 3 3 Црвена Звезда 1 0 0 1 1-3 0 4 Янг Бойз 1 0 0 1 1-3 0

1-й тур, 19 вересня

19:45. Янг Бойз - Лейпциг 1:3

- Лейпциг 1:3 22:00. Ман Сіті - Црвена Звезда 3:1

2-й тур, 4 жовтня

22:00. Црвена Звезда - Янг Бойз

22:00. Лейпциг - Ман Сіті

3-й тур, 25 жовтня

22:00. Лейпциг - Црвена Звезда

22:00. Янг Бойз - Ман Сіті

4-й тур, 7 листопада

22:00. Ман Сіті - Янг Бойз

22:00. Црвена Звезда - Лейпциг

5-й тур, 28 листопада

22:00. Ман Сіті - Лейпциг

22:00. Янг Бойз - Црвена Звезда

6-й тур, 13 грудня

19:45. Лейпциг - Янг Бойз

19:45. Црвена Звезда - Ман Сіті

Група H

М Команда І В Н П Г О 1 Барселона 1 1 0 0 5-0 3 2 Порту 1 1 0 0 3-1 3 3 Шахтар 1 0 0 1 1-3 0 4 Антверпен 1 0 0 1 0-5 0

1-й тур, 19 вересня

22:00. Барселона - Антверпен 5:0

- Антверпен 5:0 22:00. Шахтар - Порту 1:3

2-й тур, 4 жовтня

19:45. Антверпен - Шахтар

22:00. Порту - Барселона

3-й тур, 25 жовтня

19:45. Барселона - Шахтар

22:00. Антверпен - Порту

4-й тур, 7 листопада

19:45. Шахтар - Барселона

22:00. Порту - Антверпен

5-й тур, 28 листопада

19:45. Шахтар - Антверпен

22:00. Барселона - Порту

6-й тур, 13 грудня

22:00. Порту - Шахтар

22:00. Антверпен - Барселона

Плей-оф

По дві найкращі команди з кожної групи зіграють в 1/8 фіналу. Команди, які посіли треті місця, перейдуть у стикові матчі Ліги Європи УЄФА. Вони посперечаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи.

1/8 фіналу

13/14/20/21 лютого та 5/6/12/13 березня

1/4 фіналу

9/10 та 16/17 квітня

1/2 фіналу

30/31 квітня та 7/8 травня

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2022/23 відбудеться 1 червня 2023 року на стадіоні Вемблі у Лондоні.

Ліга чемпіонів, на старт: усе головне напередодні сезону-2023/24