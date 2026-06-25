BTN Foundation долучився до розвитку ампфутболу в Україні через проєкт "Шахтар: Сталеві"

BTN Foundation розпочав підтримку проєкту "Шахтар: Сталеві" — ампфутбольної команди ветеранів, для яких спорт став частиною відновлення та повернення до активного життя. Партнерство реалізується в межах спільного бачення фонду та ФК "Шахтар" щодо майбутнього ампфутболу в Україні.

У своїй роботі BTN Foundation поєднує спорт, інклюзію та доброчесність і ставиться до спортивного середовища як до дієвого інструмента соціальних змін. Фонд зосереджений на проєктах інклюзивного та адаптивного спорту, популяризації нових технологічних дисциплін і формуванні культури доброчесності в українському спорті.

На початку 2024 року ФК "Шахтар" оголосив про створення ампфутбольної команди "Шахтар Сталеві" для ветеранів з метою допомогти українським захисникам, які втратили кінцівки внаслідок бойових дій, знову відчути себе активними завдяки грі у футбол. Цей напрям з часом охопить більше людей, аби зробити ампфутбол доступнішим для тих, хто шукає свій шлях до відновлення.

"Для клубу проєкт "Шахтар: Сталеві" має особливе значення, адже це стратегічна ініціатива, що допомагає нашим героям, ветеранам з ампутаціями, повертатися до активного життя через спорт. Партнерство з BTN Foundation розраховане на розвиток цього проєкту в довгостроковій перспективі, що сприятиме розширенню можливостей для ветеранів та допоможе популяризувати ампфутбол в Україні", - відзначили в ФК "Шахтар".

Надалі "Сталеві" планують активно брати участь у національних та міжнародних турнірах, а одним із ключових напрямів подальшого розвитку залишається популяризація ампфутболу в Україні.

"Людина, яка після травм виходить на поле, повертає собі щось цінніше за форму чи результат. Ми хочемо, щоб таких можливостей було більше, тому підтримуємо "Сталевих". Для нас це не разова ініціатива, а довгострокова підтримка напряму", — коментують у BTN Foundation.