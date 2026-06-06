Шахтар не проводитиме матчі Ліги чемпіонів на стадіоні Вісли Краків
Донецький Шахтар не буде проводити свої матчі у наступному сезоні Ліги чемпіонів на стадіоні польської Вісли.
Про це повідомив президент краківського клубу Ярослав Крулевскі.
Також Вісла не прийматиме на своєму стадіоні матчі польської Вєчисти в межах Екстракляси.
Крулевскі зазначив, що організація таких матчів вимагає великої кількості роботи, енергії та ресурсів.
"Вісла Краків та її команда після 4 важких років, а раніше – після запеклої боротьби за своє існування, мусять зосередитися насамперед на справах Вісли.
У нас є багато чого покращити, багато чого навчитися, багато різних нових можливостей для зростання, але насамперед ми зобов'язані ставити справи Вісли та інтереси нашого клубу на перше місце – жодні сентименти та особисті стосунки не є важливішими за клуб.
Організація додаткових матчів – це величезний обсяг роботи, енергії та ресурсів, а перед Віслою й так стоїть надзвичайно складний рік. Нам належить виконати гігантську роботу в сферах комунікації, маркетингу, соціальних медіа, продажів та розбудови бренду Вісла Краків".
Нагадаємо, що уже визначилися всі 29 команд, які зіграють в основному раунді Ліги чемпіонів сезону-2026/27.