Шахтар не проводитиме матчі Ліги чемпіонів на стадіоні Вісли Краків

Донецький Шахтар не буде проводити свої матчі у наступному сезоні Ліги чемпіонів на стадіоні польської Вісли.

Про це повідомив президент краківського клубу Ярослав Крулевскі.

Також Вісла не прийматиме на своєму стадіоні матчі польської Вєчисти в межах Екстракляси.

Крулевскі зазначив, що організація таких матчів вимагає великої кількості роботи, енергії та ресурсів.

"Вісла Краків та її команда після 4 важких років, а раніше – після запеклої боротьби за своє існування, мусять зосередитися насамперед на справах Вісли.

У нас є багато чого покращити, багато чого навчитися, багато різних нових можливостей для зростання, але насамперед ми зобов'язані ставити справи Вісли та інтереси нашого клубу на перше місце – жодні сентименти та особисті стосунки не є важливішими за клуб.

Організація додаткових матчів – це величезний обсяг роботи, енергії та ресурсів, а перед Віслою й так стоїть надзвичайно складний рік. Нам належить виконати гігантську роботу в сферах комунікації, маркетингу, соціальних медіа, продажів та розбудови бренду Вісла Краків".