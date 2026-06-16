Дружина футболіста Шахтаря похизувалася фігурою через півтора місяця після пологів

Дружина захисника Шахтаря та збірної України Валерія Бондаря Дар'я привернула увагу підписників новою серією фотографій із сімейної відпустки в Туреччині.

Обраниця футболіста опублікувала яскраві кадри з курорту, на яких продемонструвала стильний літній образ та чудову фізичну форму після народження дитини.

На світлинах Дар'я позує у яскравій сукні на тлі сонячних курортних пейзажів. Однак найбільше обговорень викликали не сама локація чи образ, а форма дружини футболіста. У підписі до фото вона нагадала, що після пологів минуло лише півтора місяця.

"Мама у відпустці. P.S. Півтора місяці після пологів. Непогано", — написала Дар'я.

Нагадаємо, донечка Валерія і Дарії з'явилася на світ 23 квітня, про що пара оголосила у соцмережах, назвавши ім'я дитини.

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