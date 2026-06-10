Гендер-паті і гучний розрив за 24 години: зірка Шахтаря опинився в центрі скандалу

Нападник Шахтаря Кауан Еліас та його дівчина Бруна Ротта шокували підписників стрімким розвитком подій після гендер-паті, яке відбулося на узбережжі океану.

7 червня пара ділилася романтичними кадрами зі святкування, під час якого стало відомо, що вони чекають на доньку. Майбутні батьки розрізали торт із рожевою начинкою, а також повідомили, що вже обрали ім'я для дитини — Хелена.

Здавалося, що в житті молодого футболіста та його обраниці панує повна ідилія.

Втім, уже наступного дня ситуація кардинально змінилася.

Бруна Ротта в інтерв'ю бразильським медіа заявила про розрив із 20-річним нападником Шахтаря. За словами 27-річної інфлюенсерки, причиною стали численні докази невірності з боку футболіста.

Бруна стверджує, що напередодні гендер-паті Еліас був на іншій вечірці, а вже після сімейного святкування продовжував спілкуватися з іншими дівчатами та нібито запрошував їх на зустрічі.

Поки сам футболіст не зробив жодних офіційних заяв щодо ситуації.

Однак уважні підписники швидко помітили ще одну деталь. З Instagram Кауана зникли всі спільні фото з Бруною, включаючи й публікацію з гендер-паті.

Нагадаємо, пара підтвердила чутки про стосунки наприкінці 2025 року, опублікувавши кадри під час покупок в українському супермаркеті.

Раніше інфлюенсерку пов'язували з 26-річним італійським нападником Матео Ретегі. Також дівчина відома своїми стосунками із нападником Реала Родріго.