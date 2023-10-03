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Мудрик - 7-й українець, який забив в АПЛ

Михайло Мудрик забив дебютний гол в АПЛ
Сьогодні 09:10 205 0
Мудрик - 7-й українець, який забив в АПЛ
Фото - Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

У рамках 7-го туру АПЛ український вінгер Челсі Михайло Мудрик відзначився голом у ворота Фулгема.

Про це повідомляє Squawka.

Для українця цей гол став дебютним у рамках АПЛ. Мудрик – сьомий українець, який відзначився голом у межах англійської Прем'єр-ліги

Голи українців в АПЛ:

1. Сергій Ребров (Тоттенгем, Вест Гем) – 10
2. Андрій Шевченко (Челсі) – 9
3. Андрій Ярмоленко (Вест Гем) – 8
4. Андрій Воронін (Ліверпуль) – 5
5-7. Віталій Миколенко (Евертон) – 1
5-7. Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Арсенал) – 1
5-7. Михайло Мудрик (Челсі) – 1

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