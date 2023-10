Мудрик - 7-й українець, який забив в АПЛ

У рамках 7-го туру АПЛ український вінгер Челсі Михайло Мудрик відзначився голом у ворота Фулгема.

Про це повідомляє Squawka.

Для українця цей гол став дебютним у рамках АПЛ. Мудрик – сьомий українець, який відзначився голом у межах англійської Прем'єр-ліги

Голи українців в АПЛ:

1. Сергій Ребров (Тоттенгем, Вест Гем) – 10

2. Андрій Шевченко (Челсі) – 9

3. Андрій Ярмоленко (Вест Гем) – 8

4. Андрій Воронін (Ліверпуль) – 5

5-7. Віталій Миколенко (Евертон) – 1

5-7. Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Арсенал) – 1

5-7. Михайло Мудрик (Челсі) – 1

Only seven Ukrainian players have scored a Premier League goal:



◎ Serhiy Rebrov

◎ Andriy Shevchenko

◎ Andriy Yarmolenko

◎ Andrey Voronin

◎ Vitaliy Mykolenko

◎ Oleksandr Zinchenko

◉ Mykhailo Mudryk



