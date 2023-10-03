Мудрик - 7-й українець, який забив в АПЛ

Джерело - Чемпіон.
У рамках 7-го туру АПЛ український вінгер Челсі Михайло Мудрик відзначився голом у ворота Фулгема.
Про це повідомляє Squawka.
Для українця цей гол став дебютним у рамках АПЛ. Мудрик – сьомий українець, який відзначився голом у межах англійської Прем'єр-ліги
Голи українців в АПЛ:
1. Сергій Ребров (Тоттенгем, Вест Гем) – 10
2. Андрій Шевченко (Челсі) – 9
3. Андрій Ярмоленко (Вест Гем) – 8
4. Андрій Воронін (Ліверпуль) – 5
5-7. Віталій Миколенко (Евертон) – 1
5-7. Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Арсенал) – 1
5-7. Михайло Мудрик (Челсі) – 1
Only seven Ukrainian players have scored a Premier League goal:— Squawka (@Squawka) October 2, 2023
◎ Serhiy Rebrov
◎ Andriy Shevchenko
◎ Andriy Yarmolenko
◎ Andrey Voronin
◎ Vitaliy Mykolenko
◎ Oleksandr Zinchenko
◉ Mykhailo Mudryk
Finally off the mark. 🦋 pic.twitter.com/k2i6dctpLA