Бражко може зіграти за молодіжну та націольну збірну України у березні

Півзахисник Динамо Володимир Бражко отримає виклик у збірну України на плейоф Ліги націй проти Бельгії.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Національна збірна планує залучити півзахисника до підготовки до матчу плейоф Ліги націй проти Бельгії. Проте тренерський штаб буде враховувати опцію залучення гравця до ігор молодіжної збірної України, яка 21 та 25 березня зустрінеться зі Словенією та Польщею.

"23-річний динамівець викликається як конкурент Івану Калюжному (Олександрія) та Єгору Назарині (Шахтар), а те, на кого зробить ставку в підсумку Сергій Ребров, залежитиме від того, як опорники покажуть себе на зборі перед першою грою з бельгійцями", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у березні 2025 на Україну очікують перехідні матчі з Бельгією за право зіграти в Дивізіоні А Ліги націй УЄФА.

Тренерський штаб "синьо-жовтих" не зможе розраховувати на Олександра Тимчика, який вибув через травму.