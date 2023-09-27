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Полісся - Дніпро-1 2:1: огляд матчу

Полісся перемогло Дніпро-1 в серії пенальті
Сьогодні 19:54 176 0
Полісся - Дніпро-1 2:1: огляд матчу
#Полісся, #СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/8 фіналу Кубка України Полісся обіграло СК Дніпро-1.

Кубок України 2023/24

1/8 фіналу, 27 вересня

Полісся - Дніпро-1 1:1 (0:0) - 5:4 після пенальті

Голи: 0:1 - 77 Адамюк, 1:1 - 90+2 Кушніренко

Попередження: Чоботенко (65), Гітченко (66) - Аріелсон (42) - Сваток (55), Максимов (55, тренер), Сарапій (62).

Полісся: Бойко, Гітченко, Чоботенко, Шаповал, Кравченко, Крушинський (Кушніренко, 46), Огіря (Танковський, 46), Козак, Янаков (Макуана, 46), Мустафаєв (Грицук, 74), Арієлсон (Назаренко, 84)

Дніпро-1: Волинець, Кравець (Мірошніченко, 95), Сарапій, Сваток, Адамюк (Пуріта, 79), Рубчинський, Бабенко, Лєднєв (Пірес, 72), Піхальонок, Гуцуляк, Когут (Ківінда, 72, Танчик, 106).

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