Полісся - Дніпро-1 2:1: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У матчі 1/8 фіналу Кубка України Полісся обіграло СК Дніпро-1.
Кубок України 2023/24
1/8 фіналу, 27 вересня
Полісся - Дніпро-1 1:1 (0:0) - 5:4 після пенальті
Голи: 0:1 - 77 Адамюк, 1:1 - 90+2 Кушніренко
Попередження: Чоботенко (65), Гітченко (66) - Аріелсон (42) - Сваток (55), Максимов (55, тренер), Сарапій (62).
Полісся: Бойко, Гітченко, Чоботенко, Шаповал, Кравченко, Крушинський (Кушніренко, 46), Огіря (Танковський, 46), Козак, Янаков (Макуана, 46), Мустафаєв (Грицук, 74), Арієлсон (Назаренко, 84)
Дніпро-1: Волинець, Кравець (Мірошніченко, 95), Сарапій, Сваток, Адамюк (Пуріта, 79), Рубчинський, Бабенко, Лєднєв (Пірес, 72), Піхальонок, Гуцуляк, Когут (Ківінда, 72, Танчик, 106).