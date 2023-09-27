Гаттузо може стати головним тренером Марселя

Джерело - Чемпіон.
Колишній головний тренер Мілана та Наполі Дженнаро Гаттузо може очолити Марсель.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
45-річний італієць вже погодився на пропозицію прованського клубу і протягом наступних 24 годин має вилетіти до Франції.
Olympique Marseille are set to appoint Gennaro Gattuso as new manager! It’s almost done 🚨⚪️🔵 #OM— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 26, 2023
Gattuso has accepted, as first called by @footmercato tonight — OM want to get it done on Wednesday.
Italian coach set to fly to Marseille in the next 24h. pic.twitter.com/28HXp8KmRJ
Раніше повідомлялося, що Гаттузо погодився очолити Ліон.
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