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Гаттузо може стати головним тренером Марселя

Італієць погодився на пропозицію Марселя
Сьогодні 08:51 225 0
Гаттузо може стати головним тренером Марселя
Фото: Getty Images
#Марсель, #Дженнаро Гаттузо

Джерело - Чемпіон.

Колишній головний тренер Мілана та Наполі Дженнаро Гаттузо може очолити Марсель.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

45-річний італієць вже погодився на пропозицію прованського клубу і протягом наступних 24 годин має вилетіти до Франції.

Раніше повідомлялося, що Гаттузо погодився очолити Ліон.

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