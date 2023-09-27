Гаттузо може стати головним тренером Марселя

Італієць погодився на пропозицію Марселя

Джерело - Чемпіон.

Колишній головний тренер Мілана та Наполі Дженнаро Гаттузо може очолити Марсель.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

45-річний італієць вже погодився на пропозицію прованського клубу і протягом наступних 24 годин має вилетіти до Франції.

Olympique Marseille are set to appoint Gennaro Gattuso as new manager! It’s almost done 🚨⚪️🔵 #OM



Gattuso has accepted, as first called by @footmercato tonight — OM want to get it done on Wednesday.



Italian coach set to fly to Marseille in the next 24h. pic.twitter.com/28HXp8KmRJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 26, 2023

Раніше повідомлялося, що Гаттузо погодився очолити Ліон.

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