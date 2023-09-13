Гаттузо погодився очолити Ліон

Джерело - olympique-et-lyonnais.com.
Дженнаро Гаттузо погодився стати головним тренером Ліона.
Про це повідомляє olympique-et-lyonnais.com.
Президент клубу Джон Текстор, попри згоду італійця, розглядає і інші варіанти.
Клуб поки що не прийняв остаточне рішення. Якщо Ліон не домовиться з іншим кандидатом, то, ймовірно, саме Гаттузо стане новим головним тренером.
Він може замінити Лорана Блана, який був звільнений раніше.
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