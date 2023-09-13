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Гаттузо погодився очолити Ліон

Клуб поки що не прийняв остаточне рішення
Сьогодні 10:00 207 0
Гаттузо погодився очолити Ліон
#Ліон, #Дженнаро Гаттузо

Джерело - olympique-et-lyonnais.com.

Дженнаро Гаттузо погодився стати головним тренером Ліона.

Про це повідомляє olympique-et-lyonnais.com.

Президент клубу Джон Текстор, попри згоду італійця, розглядає і інші варіанти.

Клуб поки що не прийняв остаточне рішення. Якщо Ліон не домовиться з іншим кандидатом, то, ймовірно, саме Гаттузо стане новим головним тренером.

Він може замінити Лорана Блана, який був звільнений раніше.

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