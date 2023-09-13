Гаттузо погодився очолити Ліон

Клуб поки що не прийняв остаточне рішення

Дженнаро Гаттузо погодився стати головним тренером Ліона.

Про це повідомляє olympique-et-lyonnais.com.

Президент клубу Джон Текстор, попри згоду італійця, розглядає і інші варіанти.

Клуб поки що не прийняв остаточне рішення. Якщо Ліон не домовиться з іншим кандидатом, то, ймовірно, саме Гаттузо стане новим головним тренером.

Він може замінити Лорана Блана, який був звільнений раніше.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!