Італійській наставник Вінченцо Монтелла очолить збірну Туреччину.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Контракт буде підписаний на 3 роки.

Vincenzo Montella becomes new Turkey national team head coach on three year contract 🇹🇷🤝🏻 #Turkey



Agreement reached on Tuesday and set to be completed. pic.twitter.com/1mwv5DDgGT