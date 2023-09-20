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Ліга чемпіонів 2023/24 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн

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Ліга чемпіонів 2023/24 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
#Шахтар, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

19 вересня розпочнеться груповий етап Ліги чемпіонів-2023/24. 32 команди, розбиті на 8 груп, борються за найпрестижніший трофей клубного європейського футболу. Серед учасників - чемпіон України донецький Шахтар, який потрапив до квартету Н разом з іспанською Барселоною, португальським Порту та бельгійським Антверпеном.

Цьогорічний груповий раунд пройде з 19 вересня до 13 грудня та стане останнім у звичному форматі - з наступного сезону цей етап змагань гратимуть за швейцарською системою.

Розклад групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24

Група A

М Команда І В Н П Г О
1  Манчестер Юнайтед -
2  Баварія -
3  Копенгаген -
4  Галатасарай -

1-й тур, 20 вересня

  • 19:45. Галатасарай - Копенгаген
  • 22:00. Баварія - Манчестер Юнайтед

2-й тур, 3 жовтня

  • 22:00. Манчестер Юнайтед - Галатасарай
  • 22:00. Копенгаген - Баварія

3-й тур, 24 жовтня

  • 19:45. Галатасарай - Баварія
  • 22:00. Манчестер Юнайтед - Копенгаген 

4-й тур, 8 листопада

  • 22:00. Баварія - Галатасарай 
  • 22:00. Копенгаген - Манчестер Юнайтед

5-й тур, 29 листопада

  • 19:45. Галатасарай - Манчестер Юнайтед
  • 22:00. Баварія - Копенгаген

6-й тур, 12 грудня

  • 22:00. Манчестер Юнайтед - Баварія 
  • 22:00. Копенгаген - Галатасарай 

Група B

М Команда І В Н П Г О
1  Арсенал -
2  Ланс -
3  ПСВ -
4  Севілья -

1-й тур, 20 вересня

  • 22:00. Арсенал - ПСВ
  • 22:00. Севілья - Ланс

2-й тур, 3 жовтня

  • 22:00. ПСВ - Севілья
  • 22:00. Ланс - Арсенал

3-й тур, 24 жовтня

  • 22:00. Севілья - Арсенал
  • 22:00. Ланс - ПСВ 

4-й тур, 8 листопада

  • 22:00. ПСВ - Ланс
  • 22:00. Арсенал - Севілья

5-й тур, 29 листопада

  • 19:45. Севілья - ПСВ
  • 22:00. Арсенал - Ланс

6-й тур, 12 грудня

  • 19:45. Ланс - Севілья
  • 19:45. ПСВ - Арсенал 

Група C

М Команда І В Н П Г О
1  Уніон Берлін -
2  Наполі -
3  Реал Мадрид -
4  Брага -

1-й тур, 20 вересня

  • 19:45. Реал Мадрид - Уніон Берлін
  • 22:00. Брага - Наполі

2-й тур, 3 жовтня

  • 19:45. Уніон Берлін - Брага
  • 22:00. Наполі - Реал Мадрид

3-й тур, 24 жовтня

  • 22:00. Уніон Берлін - Наполі 
  • 22:00. Брага - Реал Мадрид

4-й тур, 8 листопада

  • 19:45. Наполі - Уніон Берлін
  • 22:00. Реал Мадрид - Брага

5-й тур, 29 листопада

  • 22:00. Брага - Уніон Берлін
  • 22:00. Реал Мадрид - Наполі

6-й тур, 12 грудня

  • 22:00. Уніон Берлін - Реал Мадрид
  • 22:00. Наполі - Брага

Група D

М Команда І В Н П Г О
1  Реал Сосьєдад -
2  Зальцбург -
3  Інтер -
4  Бенфіка -

1-й тур, 20 вересня

  • 22:00. Бенфіка - Зальцбург
  • 22:00. Реал Сосьєдад - Інтер

2-й тур, 3 жовтня

  • 19:45. Зальцбург - Реал Сосьєдад
  • 22:00. Інтер - Бенфіка

3-й тур, 24 жовтня

  • 19:45. Інтер - Зальцбург
  • 22:00. Бенфіка - Реал Сосьєдад

4-й тур, 8 листопада

  • 19:45. Реал Сосьєдад - Бенфіка 
  • 22:00. Зальцбург - Інтер

5-й тур, 29 листопада

  • 22:00. Бенфіка - Інтер
  • 22:00. Реал Сосьєдад - Зальцбург

6-й тур, 12 грудня

  • 22:00. Зальцбург - Бенфіка 
  • 22:00. Інтер - Реал Сосьєдад

Група E

М Команда І В Н П Г О
1  Феєнорд 1 1 0 0 2-0 3
2  Лаціо 1 0 1 0 1-1 1
3  Атлетіко 1 0 1 0 1-1 1
4  Селтік 1 0 0 1 0-2 0

1-й тур, 19 вересня

  • 22:00. Феєнорд - Селтік 2:0
  • 22:00. Лаціо - Атлетіко 1:1

2-й тур, 4 жовтня

  • 19:45. Атлетіко - Феєнорд
  • 22:00. Селтік - Лаціо

3-й тур, 25 жовтня

  • 19:45. Феєнорд - Лаціо
  • 22:00. Селтік - Атлетіко

4-й тур, 7 листопада

  • 22:00. Лаціо - Феєнорд 
  • 22:00. Атлетіко - Селтік

5-й тур, 28 листопада

  • 19:45. Лаціо - Селтік
  • 22:00. Феєнорд - Атлетіко

6-й тур, 13 грудня

  • 22:00. Селтік - Феєнорд 
  • 22:00. Атлетіко - Лаціо

Група F

М Команда І В Н П Г О
1  ПСЖ 1 1 0 0 2-0 3
2  Ньюкасл 1 0 1 0 0-0 1
3  Мілан 1 0 1 0 0-0 1
4  Боруссія Д 1 0 0 1 0-2 0

1-й тур, 19 вересня

  • 19:45. Мілан - Ньюкасл 0:0
  • 22:00. ПСЖ - Боруссія Д. 2:0

2-й тур, 4 жовтня

  • 22:00. Боруссія Д. - Мілан
  • 22:00. Ньюкасл - ПСЖ

3-й тур, 25 жовтня

  • 22:00. ПСЖ - Мілан
  • 22:00. Ньюкасл - Боруссія Д.

4-й тур, 7 листопада

  • 19:45. Боруссія Д. - Ньюкасл 
  • 22:00. Мілан - ПСЖ

5-й тур, 28 листопада

  • 22:00. ПСЖ - Ньюкасл
  • 22:00. Мілан - Боруссія Д.

6-й тур, 13 грудня

  • 22:00. Боруссія Д. - ПСЖ
  • 22:00. Ньюкасл - Мілан

Група G

М Команда І В Н П Г О
1  Манчестер Сіті 1 1 0 0 3-1 3
2  РБ Лейпциг 1 1 0 0 3-1 3
3  Црвена Звезда 1 0 0 1 1-3 0
4  Янг Бойз 1 0 0 1 1-3 0

1-й тур, 19 вересня

  • 19:45. Янг Бойз - Лейпциг 1:3
  • 22:00. Ман Сіті - Црвена Звезда 3:1

2-й тур, 4 жовтня

  • 22:00. Црвена Звезда - Янг Бойз
  • 22:00. Лейпциг - Ман Сіті

3-й тур, 25 жовтня

  • 22:00. Лейпциг - Црвена Звезда
  • 22:00. Янг Бойз - Ман Сіті

4-й тур, 7 листопада

  • 22:00. Ман Сіті - Янг Бойз
  • 22:00. Црвена Звезда - Лейпциг

5-й тур, 28 листопада

  • 22:00. Ман Сіті - Лейпциг
  • 22:00. Янг Бойз - Црвена Звезда

6-й тур, 13 грудня

  • 19:45. Лейпциг - Янг Бойз
  • 19:45. Црвена Звезда - Ман Сіті

Група H

М Команда І В Н П Г О
1  Барселона 1 1 0 0 5-0 3
2  Порту 1 1 0 0 3-1 3
3  Шахтар 1 0 0 1 1-3 0
4  Антверпен 1 0 0 1 0-5 0

1-й тур, 19 вересня

  • 22:00. Барселона - Антверпен 5:0
  • 22:00. Шахтар - Порту 1:3

2-й тур, 4 жовтня

  • 19:45. Антверпен - Шахтар 
  • 22:00. Порту - Барселона 

3-й тур, 25 жовтня

  • 19:45. Барселона - Шахтар 
  • 22:00. Антверпен - Порту

4-й тур, 7 листопада

  • 19:45. Шахтар - Барселона 
  • 22:00. Порту - Антверпен 

5-й тур, 28 листопада

  • 19:45. Шахтар - Антверпен 
  • 22:00. Барселона - Порту 

6-й тур, 13 грудня

  • 22:00. Порту - Шахтар 
  • 22:00. Антверпен - Барселона 

Плей-оф

По дві найкращі команди з кожної групи зіграють в 1/8 фіналу. Команди, які посіли треті місця, перейдуть у стикові матчі Ліги Європи УЄФА. Вони посперечаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи.

1/8 фіналу

  • 13/14/20/21 лютого та 5/6/12/13 березня

1/4 фіналу

  • 9/10 та 16/17 квітня

1/2 фіналу

  • 30/31 квітня та 7/8 травня

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2022/23 відбудеться 1 червня 2023 року на стадіоні Вемблі у Лондоні.

Ліга чемпіонів, на старт: усе головне напередодні сезону-2023/24

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