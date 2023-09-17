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Інтер планує продовжити контракт з Мхітаряном

Сьогодні 14:41 197 0
Інтер планує продовжити контракт з Мхітаряном
#Інтер, #Генріх Мхітарян

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Інтера Генріх Мхітарян може підписати з клубом новий договір про співпрацю.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Нерадзуррі планують продовжити контракт з 34-річним вірменом до червня 2025 року. Нинішня угода спливає влітку 2024-го.

За останні кілька тижнів між сторонами вже відбулася зустріч щодо цього питання, яка завершилася позитивно. Тренер Інтера Сімоне Індзагі вважає Мхітаряна ключовим гравцем та хоче, щоб він залишився. Півзахисник також не хотів би покидати міланців та почуває себе щасливим.

Інтер підписав Мхітаряна вільним агентом влітку минулого року. Цього сезону він забив 4 голи та віддав 2 асисти у 4 матчах.

Нагадаємо, що в останньому матчі Серії А Інтер розгромив Мілан (5:1), а Мхітарян оформив дубль.

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