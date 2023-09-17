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Ексгравець Динамо Сідклей знайшов собі новий клуб

Екслегіонер Динамо перейшов в грецький клуб
Сьогодні 13:25 227 0
Ексгравець Динамо Сідклей знайшов собі новий клуб
#Динамо Київ, #Сідклей

Джерело - isport.ua.

Колишній захисник київського Динамо Сідклей виступатиме за грецьку Ламію з вищого дивізіону країни.

Про це повідомляє пресслужба місцевого клубу.

Перехід відбувся на правах вільного агента, деталі контракту не повідомляються.

Зазначимо, що Динамо придбало Сідклея у 2018, але за український клуб він провів лише 36 матчів, забивши 3 голи та віддавши 1 асист. Також він грав на правах оренди за Корінтіанс, Куябу, ПАОК і софійський ЦСКА.

Напередодні Динамо оголосило про відхід Сідклея.

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