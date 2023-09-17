Ексгравець Динамо Сідклей знайшов собі новий клуб

Джерело - isport.ua.
Колишній захисник київського Динамо Сідклей виступатиме за грецьку Ламію з вищого дивізіону країни.
Про це повідомляє пресслужба місцевого клубу.
Перехід відбувся на правах вільного агента, деталі контракту не повідомляються.
Зазначимо, що Динамо придбало Сідклея у 2018, але за український клуб він провів лише 36 матчів, забивши 3 голи та віддавши 1 асист. Також він грав на правах оренди за Корінтіанс, Куябу, ПАОК і софійський ЦСКА.
Напередодні Динамо оголосило про відхід Сідклея.