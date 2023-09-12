Напередодні матчу Італія - Україна на стадіон привезуть 3000 жовто-синіх прапорів

Українських прапорів повинно вистачити на всіх фанів нашої збірної

Джерело - Чемпіон.

В сьогоднішньому архіважливому для підопічних Сергія Реброва матчі наші фани можуть заспівати гімн України, тримаючи у руках жовто-сині прапори. УАФ організовує розкладку перед матчем 3000 прапорів і закликає фанів збірної України підняти їх під час виконання нашого гімну.

За інформацією Чемпіона, близько 2000 українців будуть підтримувати нашу збірну з трибун.

Зазначимо, що матч не викликає ажіотажу в Італії. На стадіоні не буде аншлагу, на сайті продажу достатньо вільних квитків. З іншого боку на Сан-Сіро очікується близько 50 тисяч вболівальників (арена розрахована на 76 000 місць).

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