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Підтримаємо збірну України в Мілані!

Сьогодні 11:23 644 0
Підтримаємо збірну України в Мілані!

Джерело - Чемпіон.

Завтра у збірної України важливий матч відбору до Євро-2024 в Мілані на легендарному стадіоні Сан-Сіро проти чинних чемпіонів Європи, збірної Італії.

Після 1:1 у Вроцлаві проти збірної Англії синьо-жовті закріпилися на другій сходинці в групі C, а у фанів нашої національної команди не безпідставно є сподівання на позитивний результат матчу на Сан-Сіро.

Пропонуємо всім, у кого є бажання та можливість, підтримати підопічних Сергія Реброва в Мілані.

Чемпіон допомагає з придбанням українським фанам VIP-квитків з хоспіталіті на цей непересічний матч. Запити на +380503429223 (WhatsApp, Telegram, Viber), maksym.rozenko@klitschkoexpo.com

Нагадаємо, наш сайт проведе текстову трансляцію матчу Італія - Україна.

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