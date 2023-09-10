Головне
Збірна України зіграла внічию з Англією в 5 турі відбору на Євро-2024
Вчора 20:51 2211
Стрікленд переміг Адесан'ю та став новим чемпіоном UFC
Сьогодні 08:50 307
Гауфф перемогла білоруску Соболенко у фіналі US Open
Сьогодні 08:34 343
Україна відірвалася від Італії, Англія втратила перші очки в групі C кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 00:01 1733
Італія втратила очки в матчі з Північною Македонією, Україна та Англія зіграли внічию: результати матчів відбору Євро-2024
Вчора 23:44 3324
Збірна України вийшла у чвертьфінал чемпіонату Європи
Вчора 22:47 1852
Уболівальники збірної України визначили найкращого гравця матчу з Англією
Вчора 22:44 893
Бій Хейні - Прогрейс відбудеться у грудні
Вчора 22:20 370
"Слава Україні": лідер збірної Англії виголосив патріотичне гасло після матчу - ВІДЕО
Вчора 22:11 2633
Зінченко та Буяльський - найкращі гравці збірної України в матчі з Англією за версією SofaScore
Вчора 21:53 579
Прямі трансляції

Ліверпуль має намір продовжити контракт із Цимікасом

Перемовини знаходяться на просунутій стадії
Сьогодні 11:20 164 0
Ліверпуль має намір продовжити контракт із Цимікасом
#Ліверпуль

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль веде переговори щодо продовження контракт із захисником Константіносом Цимікасом.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Перемовини знаходяться на просунутій стадії. 

Ліверпуль хоче домовитись якнайшвидше. Переговори найближчим часом будуть продовжені.

Нагадаємо, Салах не залишить Ліверпуль найближчим часом.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Зінченко відкрив рахунок у матчі Україна - Англія після стрімкої атаки - ВІДЕО Зінченко відкрив рахунок у матчі Україна - Англія після стрімкої атаки - ВІДЕО 7383
Україна - Англія - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 Україна - Англія - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 8670
Україна - Англія 1:1. Як це було Україна - Англія 1:1. Як це було 43042
Агробізнес - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Агробізнес - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 8033
Україна - Англія: відео голів і огляд матчу Україна - Англія: відео голів і огляд матчу 7147
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 13702
Рекомендуємо
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 11838 1
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 29689
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 31594
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 305118
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 42572
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 321735 7