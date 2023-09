Ліверпуль має намір продовжити контракт із Цимікасом

Ліверпуль веде переговори щодо продовження контракт із захисником Константіносом Цимікасом.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Перемовини знаходяться на просунутій стадії.

Ліверпуль хоче домовитись якнайшвидше. Переговори найближчим часом будуть продовжені.

