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Гірські лижі. Крістофферсен оформив переможний дубль у Краньській Горі

Олег Дідух — 2 березня 2025, 15:26
Гірські лижі. Крістофферсен оформив переможний дубль у Краньській Горі
Хенрік Крістофферсен
instagram.com/h_kristoffersen

Норвезький гірськолижник Хенрік Крістофферсен виграв слалом на етапі Кубку світу в словенській Краньській Горі. Для нього це друга поспіль перемога на цій трасі, у суботу, 1 березня він виграв гігант.

Сьогодні в слаломі він зумів прорватися до перемоги з шостого місця після першої спроби. Крістофферсен на 0,17 секунди випередив партнера по команді Тімона Хаугана. Топ-3 замкнув австрієць Мануель Феллер.

Після першої спроби лідирував свіжоспечений чемпіон світу в слалому, швейцарець Лоїк Мейяр, проте у підсумку він відступив на четверте місце.

Підсумкові результати:

Раніше жіночий супергігант у норвезькому Квітф’єллі виграла Федеріка Бріньоне. Наступного тижня на норвезькій трасі змагатимуться чоловіки.

Мануель Феллер Хенрік Крістофферсен Кубок світу з гірських лиж Тімон Хауган

Хенрік Крістофферсен

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