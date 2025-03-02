Ексбіатлоністка Нільссон виграла найпрестижніший лижний марафон світу

Відома норвезька лижниця та колишня біатлоністка Стіна Нільссон стала переможцем найпрестижнішого лижного марафону Васалоппет, який проводиться у Швеції та входить до серії Ski Classics. Дистанція гонки становить 90 км.

У жіночому заліку Нільссон більш ніж на 5 хвилин випередила двох норвежок – Аннікен Г’єрде Алнес та Сільє Ойре Слінд. Для Стіни це перша перемога у SkiClassics після повернення у лижні гонки. ЇЇ біатлонна кар’єра тривала з 2020 до 2024 року.

У чоловіків перемогу також здобув представник Швеції, 18-річний Альвар Мюльбак. Він став наймолодшим в історії переможцем Васалоппет. Мюльбак випередив двох співвітчизників – Еміля Перссона та Макса Новака.

Нагадаємо, у суботу, 1 березня Йоханнес Клебо виграв скіатлон на чемпіонаті світу в Тронхеймі.