Київ-Кепіталз знову здолав Сокіл у битві лідерів чемпіонату України

Київ-Кепіталз обіграв столичний Сокіл у матчі чемпіонату України з хокею.

Поєдинок завершився з рахунком 3:2. Команди внічию завершили два перші періоди. Перемогу Кепіталз у третій 20-хвилинці приніс 28-річний канадець Сем Ху.

Для Кепіталз це друга перемога над Соколом цього тижня. У п'ятницю, 28 лютого, поєдинок між командами завершився з рахунком 6:3.

Сокіл попри поразку лідирує у турнірній таблиці чемпіонату з 65 очками в активі. У Київ-Кепіталз тепер 64 пункти. В останньому турі Сокіл зіграє з аутсайдером Дніпром, а Кепіталз зустрінеться зі Штормом.

Чемпіонат України

2 березня

Київ Кепіталз – Сокіл 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Шайби: 1:0 – 01:59 Тищенко, 1:1 – 13:27 Висотенко, 1:2 – 29:25 Бородай, 2:2 – 35:03 Панченко, 3:2 – 53:32 Ху

Напередодні Кременчук вдруге за тиждень обіграв Шторм у чемпіонаті України