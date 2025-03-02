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Анчелотті: Не думаю, що Раньєрі покине Рому

Станіслав Лисак — 2 березня 2025, 15:21
Карло Анчелотті
Карло Анчелотті
Getty Images

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті, коментуючи можливий перехід у Рому, заявив, що нинішній наставник "вовків" Клаудіо Раньєрі не покине команду в кінці сезону.

Слова Анчелотті передає інсайдер Ніколо Скіра.

"Мої юнацькі спогади про Рому яскраві та прекрасні. Я чудово провів час як футболіст. Не знаю, що буде в майбутньому, але зараз я щасливий у Реалі. Не думаю, що Раньєрі піде", – заявив італієць.

Напередодні стало відомо, що власник Роми Ден Фрідкін хоче зберегти Клаудіо Раньєрі на наступний сезон, хоча раніше з "вовками" пов'язували саме Карло Анчелотті, який виступав за римлян у якості футболіста.

Нагадаємо, Раньєрі очолив Рому 14 листопада 2024 року. Тоді планувалось, що 73-річний італійський фахівець покине свою посаду наприкінці сезону та працюватиме у клубному керівництві.

Напередодні Клаудіо визнали найкращим тренером місяця в Серії А.

Повідомлялося, що саме Раньєрі займається пошуками наступного головного тренера для Роми. Він уже контактував із Джан П’єро Гасперіні.

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