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MEGOGO транслюватиме матчі відбору ЧС-2026 у Південній Америці

Сьогодні 13:25 184 0
MEGOGO транслюватиме матчі відбору ЧС-2026 у Південній Америці
Фото - gettyimages
#Мегого

Джерело - megogo.net.

MEGOGO анонсував трансляції матчів відбору до чемпіонату світу 2026 року у Південній Америці.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Показ ігор буде доступним вже від першого матчу відбору, який стартує вночі 8 вересня - о 01.30 Парагвай зіграє проти Перу.

У межах вересневих матчів кваліфікації MEGOGO також транслюватиме ігри Уругвай - Чилі, Венесуела - Парагвай, Чилі - Колумбія та Перу - Бразилія.

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