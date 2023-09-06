MEGOGO транслюватиме матчі відбору ЧС-2026 у Південній Америці

MEGOGO анонсував трансляції матчів відбору до чемпіонату світу 2026 року у Південній Америці.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Показ ігор буде доступним вже від першого матчу відбору, який стартує вночі 8 вересня - о 01.30 Парагвай зіграє проти Перу.

У межах вересневих матчів кваліфікації MEGOGO також транслюватиме ігри Уругвай - Чилі, Венесуела - Парагвай, Чилі - Колумбія та Перу - Бразилія.

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