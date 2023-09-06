Головне
Збірна України вийшла в 1/8 фіналу Чемпіонату Європи
Вчора 19:47 2755
Перріс перейшов у Сабах
Сьогодні 12:13 178
На матчі Україна - Англія не буде аншлагу: на центральні сектори у продажу сотні квитків
Сьогодні 10:50 1650
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського
Сьогодні 10:45 40069 1
Ярмоленко може повернутися у загальну групу збірної України
Сьогодні 10:22 327
Крастіньш: Упевненим можна бути тільки, коли набрав 25 очок і на два більше за суперника
Вчора 21:41 554
Динамо підтвердило перехід Сидорчука до Вестерло
Вчора 17:54 1766
Матч століття: 25 років тому Україна покарала росіян. ВІДЕО
Вчора 16:34 7853
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на US Open-2023
Вчора 16:17 16102
Інтер продовжив контракт з Індзагі
Вчора 14:39 397
Прямі трансляції

Вінгер Евертона перейде в Аль-Іттіфак

Демерей Грей покине Евертон
Сьогодні 12:23 211 0
Вінгер Евертона перейде в Аль-Іттіфак
#Евертон, #Футбольні трансфери, #Аль-Іттіфак

Джерело - tribuna.com.

Вінгер Евертона та збірної Ямайки Демерей Грей з високою долею ймовірності перейде в саудівський Аль-Іттіфак.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Трансфер вже виходить на завершальну стадію. Вже все зроблено з боку гравця, клуби також близькі до досягнення домовленостей. Очікується, що контракт Грея з Аль-Іттіфаком буде розрахований на 4 роки.

Нещодавно гравець висловив невдоволення поведінкою головного тренера "ірисок" Шона Дайча, який розкритикував свого підопічного після нічиєї з Шеффілд Юнайтед.

"Уболівальники Евертона завжди чудово ставилися до мене, але дуже складно грати за того, хто не поважає тебе як особистість", - написав Демерей в Instagram.

Нагадаємо, Евертон підписав нападника з Серії А.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на US Open-2023 Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на US Open-2023 16102
Матч століття: 25 років тому Україна покарала росіян. ВІДЕО Матч століття: 25 років тому Україна покарала росіян. ВІДЕО 7853
Чісора - про удар нижче пояса від Дюбуа: Тут не може бути двох думок Чісора - про удар нижче пояса від Дюбуа: Тут не може бути двох думок 28753
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 40069 1
Трагічна Олімпіада: 51 рік тому стався теракт у Мюнхені Трагічна Олімпіада: 51 рік тому стався теракт у Мюнхені 6064
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці 25224
Рекомендуємо
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 61359
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 304911
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 31397
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 33428
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 26437
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 7939 2