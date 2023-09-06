Вінгер Евертона перейде в Аль-Іттіфак

Демерей Грей покине Евертон

Вінгер Евертона та збірної Ямайки Демерей Грей з високою долею ймовірності перейде в саудівський Аль-Іттіфак.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Трансфер вже виходить на завершальну стадію. Вже все зроблено з боку гравця, клуби також близькі до досягнення домовленостей. Очікується, що контракт Грея з Аль-Іттіфаком буде розрахований на 4 роки.

Нещодавно гравець висловив невдоволення поведінкою головного тренера "ірисок" Шона Дайча, який розкритикував свого підопічного після нічиєї з Шеффілд Юнайтед.

"Уболівальники Евертона завжди чудово ставилися до мене, але дуже складно грати за того, хто не поважає тебе як особистість", - написав Демерей в Instagram.

Нагадаємо, Евертон підписав нападника з Серії А.

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