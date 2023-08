Евертон підписав нападника з Серії А

Португальський центральний нападник Бету перейшов з італійського Удінезе до Евертона.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Сума трансферу становить 30 мільйонів євро (25 мільйонів гарантовані і ще 5 мільйонів бонусів). Контракт підписано до літа 2027 року.

25-річний нападник грав за Удінезе з літа 2021 року, хоча повноцінно його купили лише в липні 2022 року, заплативши португальському Портімоненсе 7 мільйонів євро. Бету відіграв 65 матчів за італійську команду, відзначившись 22 голами та 3 асистами.

✍️ | We have signed striker Beto from Udinese for an undisclosed fee, the 25-year-old agreeing a four-year contract until the end of June 2027.