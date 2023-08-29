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Евертон підписав нападника з Серії А

Бету гратиме за ірисок
Сьогодні 18:40 195 0
Евертон підписав нападника з Серії А
#Евертон, #Удінезе

Джерело - Чемпіон.

Португальський центральний нападник Бету перейшов з італійського Удінезе до Евертона.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Сума трансферу становить 30 мільйонів євро (25 мільйонів гарантовані і ще 5 мільйонів бонусів). Контракт підписано до літа 2027 року.

25-річний нападник грав за Удінезе з літа 2021 року, хоча повноцінно його купили лише в липні 2022 року, заплативши португальському Портімоненсе 7 мільйонів євро. Бету відіграв 65 матчів за італійську команду, відзначившись 22 голами та 3 асистами.

Напередодні  Евертон поступився Вулвергемптону.

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