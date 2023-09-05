Рамос пояснив перехід у Севілью

Іспанський захисник Серхіо Рамос пояснив свій перехід у Севілью.

Про це розповів сам оборонець.

"Це особливий день для мене. Один з найпрекрасніших днів у моєму житті, тому що повертатися додому завжди приємно. Так багато різних зустрічей зі старими друзями тощо. Це особлива подія, і я радий, що здійснив свою мрію і повернувся додому через 18 років після того, як покинув клуб.

З нетерпінням чекаю на зустріч з уболівальниками! Я маю подякувати президенту, віцепрезиденту і всім тим, хто уможливив моє повернення сюди. У житті є речі, які не можна купити за гроші, і коли до чогось лежить серце, ти ухвалиш правильне рішення. Серце вимагало, щоб я повернувся додому, до "Севільї", — розповів Рамос.