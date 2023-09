Фенербахче веде з Арсеналом переговори щодо Жоржиньйо

Півзахисник Арсенала Жоржиньйо може продовжити кар'єру у Фенербахче.

Про це повідомляє інсайдер Екрем Конур.

Фенербахче веде з лондонцями переговори щодо трансферу 31-річного гравця.

Стамбульці готові викласти за Жоржиньйо 7,5 мільйонів євро.

💣#EXCL | Fenerbahce have held new talks with Arsenal for Arsenal's 31-year-old Italian player Jorginho. Fenerbahce want to sign for 7/8 million euros for the midfielder.

