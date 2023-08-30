Манчестер Сіті узгодив трансфер Нунеша

Манчестер Сіті підсилиться півзахисником

Манчестер Сіті та Вулвергемптон домовилися про трансфер 25-річного португальського півзахисника Матеуша Нунеша.

Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

Сума угоди складе понад 55 мільйонів євро. Окремо від цього договору "містяни" відпустять в оренду хавбека Томмі Дойла та включать опцію викупу за 5 мільйонів фунтів (з 50% з наступного продажу).

Раніше була інформація, що Матеуш пропускав тренування команди та просив продати його у Сіті.

Нунеш перейшов у Вулвергемптон минулого літа за 42 мільйони фунтів. З того часу він провів 41 матч, в активі 1 гол та 1 асист.

Раніше Манчестер Сіті оголосив про підписання вінгера Ренна Доку.