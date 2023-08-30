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Манчестер Сіті узгодив трансфер Нунеша

Манчестер Сіті підсилиться півзахисником
Сьогодні 17:40 205 0
Манчестер Сіті узгодив трансфер Нунеша
#Вулвергемптон, #Манчестер Сіті, #Футбольні трансфери, #Матеуш Нунеш

Джерело - tribuna.com.

Манчестер Сіті та Вулвергемптон домовилися про трансфер 25-річного португальського півзахисника Матеуша Нунеша.

Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

Сума угоди складе понад 55 мільйонів євро. Окремо від цього договору "містяни" відпустять в оренду хавбека Томмі Дойла та включать опцію викупу за 5 мільйонів фунтів (з 50% з наступного продажу).

Раніше була інформація, що Матеуш пропускав тренування команди та просив продати його у Сіті.

Нунеш перейшов у Вулвергемптон минулого літа за 42 мільйони фунтів. З того часу він провів 41 матч, в активі 1 гол та 1 асист.

Раніше Манчестер Сіті оголосив про підписання вінгера Ренна Доку.

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