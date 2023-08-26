Барселоні вдалося заявити Алонсо на сезон Ла-Ліги

Джерело - офіційний сайт Ла-Ліги.
Захисник Барселони Маркос Алонсо з'явився у заявці клубу на сезон Ла-Ліги.
Про це йдеться на сайті чемпіонату.
Іспанець виступатиме під 17-м номером.
Футболіст зможе дебютувати завтра, 27 серпня, у матчі проти Вільярреалу.
Наразі каталонцям залишилося зареєструвати ще трьох гравців: воротаря Іньякі Пенью, захисника Іньїго Мартінеса та захисника Алекса Бальде, який, як і раніше, значиться в клубі як гравець молодіжної команди.
Нагадаємо, Тер Штеґен та Барселона підписали новий контракт.
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