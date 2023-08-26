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Барселоні вдалося заявити Алонсо на сезон Ла-Ліги

Він виступатиме під 17-м номером
Сьогодні 20:33 191 0
Барселоні вдалося заявити Алонсо на сезон Ла-Ліги
Фото: Getty Images
#Барселона, #Маркос Алонсо

Джерело - офіційний сайт Ла-Ліги.

Захисник Барселони Маркос Алонсо з'явився у заявці клубу на сезон Ла-Ліги.

Про це йдеться на сайті чемпіонату.

Іспанець виступатиме під 17-м номером.

Футболіст зможе дебютувати завтра, 27 серпня, у матчі проти Вільярреалу.

Наразі каталонцям залишилося зареєструвати ще трьох гравців: воротаря Іньякі Пенью, захисника Іньїго Мартінеса та захисника Алекса Бальде, який, як і раніше, значиться в клубі як гравець молодіжної команди.

Нагадаємо, Тер Штеґен та Барселона підписали новий контракт.

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