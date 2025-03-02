Верес завдяки пенальті вирвав перемогу над Колосом: огляд матчу УПЛ

2 березня відбувся заключний матч 19 туру Української Прем'єр-ліги, в якому Верес переграв Колос.

Долю матчу вирішив пенальті.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

19 тур, 2 березня

Верес – Колос 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 6 Краснічі (автогол), 1:1 – 31 Гагнідзе, 2:1 – 90+9 Харатін (пенальті).

Верес: Кожухар – Куція, Гончаренко, Вовченко, Шевченко – Шарай (83 Сміян), Кучеров, Харатін, Дахновський (90+2 Протасевич) – Годя (78 Кльоц), Гайдучик (89 Степанюк).

Колос: Пахолюк – Владою, Краснічі, Бондаренко, Козік – Гагнідзе, Демченко, Третяков, Ррапай, Алефіренко (90+4 Кузик) – Ковталюк (62 Болівар).

Попередження: Куція, Гончаренко – Демченко, Гагнідзе.

Завдяки перемозі Верес піднявся на сьоме місце, обійшовши Рух та Зорю. На рахунку команди Олега Шандрука 25 очок. Колос з 18 балами посідає дванадцяту позицію таблиці чемпіонату України.

Нагадаємо, що сьогодні відбулися два матчі УПЛ: Інгулець шокував Кривбас, а Зоря впевнено обіграла Рух.