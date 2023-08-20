Манчестер Юнайтед може підписати конкурента Трубіна з Бенфіки

Джерело - Чемпіон.
Манчестер Юнайтед розглядає варіант з придбанням голкіпера Бенфіки Одіссеаса Влаходімоса.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Грек покине португальську команду до кінця літа.
Манчестер Юнайтед знаходиться у пошуках запасного воротаря з огляду на потенційний перехід Діна Гендерсона у Крістал Пелес або Ноттінгем Форест.
Влаходімос не потрапив у заявку на минулий матч Бенфіки.
EXCL: Manchester United now exploring move for Odisseas Vlachodimos who’s expected to leave Benfica 🚨🔴 #MUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2023
Vlachodimos, top of Man Utd list as new backup GK in case Dean Henderson joins Crystal Palace or Forest. pic.twitter.com/jIqaYdTFWb
Раніше Бенфіка підписала Кабрала.
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