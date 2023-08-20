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Манчестер Юнайтед може підписати конкурента Трубіна з Бенфіки

Грек покине португальську команду до кінця літа
Вчора 23:14 227 0
Манчестер Юнайтед може підписати конкурента Трубіна з Бенфіки
#Бенфіка, #Манчестер Юнайтед, #Одіссеас Влаходімос

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед розглядає варіант з придбанням голкіпера Бенфіки Одіссеаса Влаходімоса.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Грек покине португальську команду до кінця літа.

Манчестер Юнайтед знаходиться у пошуках запасного воротаря з огляду на потенційний перехід Діна Гендерсона у Крістал Пелес або Ноттінгем Форест.

Влаходімос не потрапив у заявку на минулий матч Бенфіки.

Раніше Бенфіка підписала Кабрала.

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