Дев'ять шайб на дві команди: огляд матчу Україна U-18 – Австрія U-18

Сьогодні, 23 квітня, збірна України U-18 здобула перемогу над ровесниками з Австрії в межах 3 туру чемпіонату світу з хокею в Дивізіоні IA.

Зустріч завершилася з рахунком 6:3.

Огляд матчу

Хокей – чемпіонат світу-2025. Дивізіон IA

3 тур, 23 квітня

Україна U-18 – Австрія U-18 6:3 (1:1, 5:1, 0:1)

Шайби: 1:0 – 2:34 Скороход, 1:1 – 17:29 Вашінг, 2:1 – 21:08 Воротеляк, 3:1 – 25:46 Рутишняк, 3:2 – 27:10 Шнабль, 4:2 – 27:52 Шибінський, 5:2 – 37:29 Оліфірчук, 6:2 – 37:57 Кураєв, 6:3 – 48:05 – Бузек

Після рівного першого періоду "синьо-жовті" провели чудовий другий. Вдавалося комбінувати, а також не підводила реалізація – вдалося забити у всіх епізодах, де можна це було робити. В третьому період суперник трохи скоротив відставання, але на більше не вистачило.

Завдяки цій перемозі "синьо-жовті" залишилися на другій сходинці турнірної таблиці, де лідером є команда Данії, у якої також 6 балів, однак свій 3-й матч вона ще не провела.

Нагадаємо, у першому матчі підопічні Олександра Бобкіна розгромили збірну Угорщини, а наступний поєдинок програли Данії.