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Захисник Інтера Гозенс став гравцем Уніон Берліна

Деталі контракту з німцем не розкриваються
Сьогодні 10:31 232 0
Захисник Інтера Гозенс став гравцем Уніон Берліна
Фото: Getty Images
#Гозенс, #Інтер, #Уніон Берлін

Джерело - Чемпіон.

Уніон Берлін оформив трансфер лівого захисника Інтера Робіна Гозенса.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Деталі контракту з 29-річним німцем не розкриваються.

Повідомлялося, що сума трансферу складе 15 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

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