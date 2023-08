Захисник Інтера Гозенс став гравцем Уніон Берліна

Уніон Берлін оформив трансфер лівого захисника Інтера Робіна Гозенса.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Деталі контракту з 29-річним німцем не розкриваються.

Alright, Unioner. How's your evening? Well, you know...

... we signed Robin Gosens :)



Bloody hell. Eisern!!!https://t.co/3lAUZKSw7j