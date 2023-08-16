Захисник Інтера Гозенс став гравцем Уніон Берліна

Джерело - Чемпіон.
Уніон Берлін оформив трансфер лівого захисника Інтера Робіна Гозенса.
Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.
Деталі контракту з 29-річним німцем не розкриваються.
Alright, Unioner. How's your evening? Well, you know...— 1. FC Union Berlin (English) (@fcunion_en) August 15, 2023
... we signed Robin Gosens :)
Bloody hell. Eisern!!!https://t.co/3lAUZKSw7j
Повідомлялося, що сума трансферу складе 15 мільйонів євро з урахуванням бонусів.
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