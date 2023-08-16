Захисник Інтера Гозенс став гравцем Уніон Берліна

Деталі контракту з німцем не розкриваються

Джерело - Чемпіон.

Уніон Берлін оформив трансфер лівого захисника Інтера Робіна Гозенса.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Деталі контракту з 29-річним німцем не розкриваються.

Alright, Unioner. How's your evening? Well, you know...

... we signed Robin Gosens :)



Bloody hell. Eisern!!!https://t.co/3lAUZKSw7j — 1. FC Union Berlin (English) (@fcunion_en) August 15, 2023

Повідомлялося, що сума трансферу складе 15 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

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