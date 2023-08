Кейн допоміг встановити Баварії новий рекорд

Баварія продала більше 10 тисяч футболок Кейна в перший день після трансферу.

Про це повідомляє Bild.

Мюнхенський клуб отримав рекордний добовий дохід від продажу атрибутики у клубних магазинах, включаючи інтернет-продажі.

Баварія підписала Кейна за 100 млн. євро, ще 10 млн. передбачені у вигляді бонусів.

Кейн вже встиг дебютувати у складі мюнхенської команди. Нагадаємо Баварія програла РБ Лейпцигу у матчі за Суперкубок Німеччини (0:3), Гаррі вийшов на заміну у другому таймі.

Yesterday was a record day for Bayern in terms of income - the club has never made so many sales in one day in shops and online stores. In a single day, the club sold well over 10,000 Harry Kane shirts [@BILD] pic.twitter.com/3XdxK61x2G