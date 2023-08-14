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Челсі виграв боротьбу у Ліверпуля за трансфер Лавіа

Челсі виграв боротьбу у Ліверпуля за трансфер Лавіа
Сьогодні 20:55 190 0
Челсі виграв боротьбу у Ліверпуля за трансфер Лавіа
#Ліверпуль, #Саутгемптон, #Футбольні трансфери, #Челсі, #Ромео Лавіа

Челсі підпише півзахисника Саутгемптона Ромео Лавіа.

Про це повідомляє Давид Орнштейн.

Попри те, що Ліверпуль вирішив перебити пропозицію лондонців щодо Ромео Лавії, не допомогло їм переграти суперника в боротьбі за гравця.

Бельгійський хавбек вибрав Челсі. Сума трансферу складе понад 50 млн фунтів, включно з бонусами. Незабаром очікується офіційна пропозиція.

Журналіст Саша Тавольєрі зазначає, що на рішення Лавії вплинули умови, які запропонували боси столичного клубу. Порівняно з пропозицією Ліверпуля, Ромео матиме триваліший термін контракту та більшу зарплату.

Нагадаємо, Челсі зіграв внічию з Ліверпулем.

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