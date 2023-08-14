Челсі виграв боротьбу у Ліверпуля за трансфер Лавіа

Челсі підпише півзахисника Саутгемптона Ромео Лавіа.
Про це повідомляє Давид Орнштейн.
Попри те, що Ліверпуль вирішив перебити пропозицію лондонців щодо Ромео Лавії, не допомогло їм переграти суперника в боротьбі за гравця.
Бельгійський хавбек вибрав Челсі. Сума трансферу складе понад 50 млн фунтів, включно з бонусами. Незабаром очікується офіційна пропозиція.
Журналіст Саша Тавольєрі зазначає, що на рішення Лавії вплинули умови, які запропонували боси столичного клубу. Порівняно з пропозицією Ліверпуля, Ромео матиме триваліший термін контракту та більшу зарплату.
Нагадаємо, Челсі зіграв внічию з Ліверпулем.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!