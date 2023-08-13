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Реал близький до підписання голкіпера Челсі Кепи

Орендна угода не буде включати опцію викупу
Сьогодні 14:49 191 0
Реал близький до підписання голкіпера Челсі Кепи
Фото: Getty Images

Реал і Челсі досягли домовленості щодо переходу голкіпера Кепи Аррісабалаги у мадридський клуб на правах оренди.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Угода між клубами буде чинною до червня 2024 року і не передбачатиме можливості для "вершкових" викупити іспанця.

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