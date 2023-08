Реал близький до підписання голкіпера Челсі Кепи

Реал і Челсі досягли домовленості щодо переходу голкіпера Кепи Аррісабалаги у мадридський клуб на правах оренди.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Угода між клубами буде чинною до червня 2024 року і не передбачатиме можливості для "вершкових" викупити іспанця.

