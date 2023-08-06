Бенфіка незабаром підпише Трубіна

Джерело - sport.ua.
Португальська Бенфіка близька до завершення угоди щодо переходу голкіпера донецького Шахтаря Анатолія Трубіна.
Про це повідомляє Tuttomercatoweb.
Спочатку орли запропонували "гірникам" за 22-річного воротаря 12 млн євро, але отримали відмову. Нібито Шахтар готовий був відпустити Трубіна за такі гроші, але з доповненням у 50% комерційних прав на гравця.
Бенфіка була змушена свою пропозицію переглянути і поліпшити.
Раніше Анатолієм Трубіним також цікавився міланський Інтер. Але зараз нерадзуррі не входять до кола ймовірних покупців українця.
У попередньому сезоні Трубін провів за Шахтар у всіх турнірах 38 матчів, у 14-ти зберіг свої ворота в недоторканності.
Нагадаємо Реал може запросити Трубіна, якщо Лунін покине клуб.