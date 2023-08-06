Бенфіка незабаром підпише Трубіна

Лісабонці близькі до успіху в питанні трансферу українця

Португальська Бенфіка близька до завершення угоди щодо переходу голкіпера донецького Шахтаря Анатолія Трубіна.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

Спочатку орли запропонували "гірникам" за 22-річного воротаря 12 млн євро, але отримали відмову. Нібито Шахтар готовий був відпустити Трубіна за такі гроші, але з доповненням у 50% комерційних прав на гравця.

Бенфіка була змушена свою пропозицію переглянути і поліпшити.

Раніше Анатолієм Трубіним також цікавився міланський Інтер. Але зараз нерадзуррі не входять до кола ймовірних покупців українця.

У попередньому сезоні Трубін провів за Шахтар у всіх турнірах 38 матчів, у 14-ти зберіг свої ворота в недоторканності.

Нагадаємо Реал може запросити Трубіна, якщо Лунін покине клуб.