Реал може запросити Трубіна, якщо Лунін покине клуб

Воротар Шахтаря Анатолій Трубін перебуває у сфері інтересів Реала.

Про це повідомляє DefensaCentral.

Мадридці серйозно розглядають його трансфер в разі відходу іншого українського голкіпера - Андрія Луніна.

У клубі вважають, що Трубін є чудовим варіантом за співвідношенням ціни та якості, щоб стати дублером Тібо Куртуа.

Підписання Трубіна може обійтися Реалу у 10 млн євро плюс 5 млн бонусів.

У Мадриді вважають, що Анатолію потрібно зробити крок у карʼєрі, щоб закріпитися серед еліти.

"Вершкові" також мають альтернативний варіант, який є пріоритетнішим - Давид Сорія з Гетафе.

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