Реал може запросити Трубіна, якщо Лунін покине клуб

Воротар Шахтаря Анатолій Трубін перебуває у сфері інтересів Реала.
Про це повідомляє DefensaCentral.
Мадридці серйозно розглядають його трансфер в разі відходу іншого українського голкіпера - Андрія Луніна.
У клубі вважають, що Трубін є чудовим варіантом за співвідношенням ціни та якості, щоб стати дублером Тібо Куртуа.
Підписання Трубіна може обійтися Реалу у 10 млн євро плюс 5 млн бонусів.
У Мадриді вважають, що Анатолію потрібно зробити крок у карʼєрі, щоб закріпитися серед еліти.
"Вершкові" також мають альтернативний варіант, який є пріоритетнішим - Давид Сорія з Гетафе.
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