Центральний захисник Монако Аксель Дісасі став гравцем Челсі.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Футболіст підписав контракт на 6 років.

Повідомлялося, що сума трансферу с кладе 45 млн євро.

Blue is the colour, welcome Axel Disasi! 🔵 pic.twitter.com/7b15qiAtGJ