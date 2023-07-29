Бока Хуніорс оголосив про підписання Кавані

Трансфер відбувся на правах вільного агента

Джерело - Чемпіон.

Бока Хуніорс підписав уругвайського форварда Едінсона Кавані.

Про це повідомляє пресслужба аргентинського клубу.

Контракт з 36-річним футболістом розрахований до грудня 2024 року.

Трансфер відбувся на правах вільного агента.

Напередодні Кавані розірвав контракт з Валенсією.

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