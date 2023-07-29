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Бока Хуніорс оголосив про підписання Кавані

Трансфер відбувся на правах вільного агента
Сьогодні 22:02 143 0
Бока Хуніорс оголосив про підписання Кавані
#Бока Хуніорс, #Едінсон Кавані

Джерело - Чемпіон.

Бока Хуніорс підписав уругвайського форварда Едінсона Кавані.

Про це повідомляє пресслужба аргентинського клубу.

Контракт з 36-річним футболістом розрахований до грудня 2024 року.

Трансфер відбувся на правах вільного агента.

Напередодні Кавані розірвав контракт з Валенсією.

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