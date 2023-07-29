Бока Хуніорс оголосив про підписання Кавані

Джерело - Чемпіон.
Бока Хуніорс підписав уругвайського форварда Едінсона Кавані.
Про це повідомляє пресслужба аргентинського клубу.
Контракт з 36-річним футболістом розрахований до грудня 2024 року.
Трансфер відбувся на правах вільного агента.
¡Felices de tenerte en casa, @ECavaniOfficial! 💙💛💙 pic.twitter.com/zMy5Y2WAKY— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 29, 2023
Напередодні Кавані розірвав контракт з Валенсією.
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