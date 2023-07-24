Боруссія Дортмунд оголосила про підписання хавбека Баварії Забітцера

Футболіст підписав контракт на 4 роки

Джерело - Чемпіон.

Боруссія Дортмунд оформила трансфер півзахисника Баварії Марселя Забітцера.

Про це повідомляє пресслужба "джмелів".

Футболіст підписав контракт на 4 роки.

За попередніми даними, клуб заплатив за 29-річного австрійця 19 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

🇦🇹 𝑺𝑨𝑩𝑰 𝑰𝑺 𝑯𝑬𝑹𝑬 🇦🇹 pic.twitter.com/NACtmGNIsY — Borussia Dortmund (@BlackYellow) July 24, 2023

Раніше Джан продовжив контракт з Боруссією.

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