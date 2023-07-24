Боруссія Дортмунд оголосила про підписання хавбека Баварії Забітцера

Джерело - Чемпіон.
Боруссія Дортмунд оформила трансфер півзахисника Баварії Марселя Забітцера.
Про це повідомляє пресслужба "джмелів".
Футболіст підписав контракт на 4 роки.
За попередніми даними, клуб заплатив за 29-річного австрійця 19 мільйонів євро з урахуванням бонусів.
🇦🇹 𝑺𝑨𝑩𝑰 𝑰𝑺 𝑯𝑬𝑹𝑬 🇦🇹 pic.twitter.com/NACtmGNIsY— Borussia Dortmund (@BlackYellow) July 24, 2023
Раніше Джан продовжив контракт з Боруссією.
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