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Боруссія Дортмунд оголосила про підписання хавбека Баварії Забітцера

Футболіст підписав контракт на 4 роки
Сьогодні 21:01 116 0
Боруссія Дортмунд оголосила про підписання хавбека Баварії Забітцера
#Баварія, #Боруссія Дортмунд, #Марсель Забітцер

Джерело - Чемпіон.

Боруссія Дортмунд оформила трансфер півзахисника Баварії Марселя Забітцера.

Про це повідомляє пресслужба "джмелів".

Футболіст підписав контракт на 4 роки.

За попередніми даними, клуб заплатив за 29-річного австрійця 19 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

Раніше Джан продовжив контракт з Боруссією.

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