Джан продовжив контракт з Боруссією

Джан отримав новий контракт

Джерело - Чемпіон.

Боруссія Дортмунд та півзахисник Емре Джан домовилися про продовження співпраці.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець збірної Німеччини уклав із клубом нову угоду до 30 червня 2026 року.

Джан грає за Боруссію з 2020 року. Минулого сезону 29-річний півзахисник провів 38 матчів за Джмелів, забив три голи і зробив одну результативну передачу.

Повідомлялося, що Боруссія Дортмунд цікавиться півзахисником Челсі Галлахером.

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