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Казахстан разом з Узбекистаном хочуть провести ЧС-2034

Сьогодні 09:41 190 0
Казахстан разом з Узбекистаном хочуть провести ЧС-2034

Джерело - Tribuna.com.

Казахстан та Узбекистан націлилися на проведення Чемпіонату світу 2034 року.

Про це повідомляє Championat.asia.

Про це заявили на саміті за участі офіційних осіб футбольних асоціацій тюркомовних країн Центральної Азії, який пройшов у Киргизстані.

Учасники зустрічі розглянули можливості спільної організації міжнародних турнірів, у тому числі чемпіонатів світу між командами різних вікових груп.

Голова Федерації футболу Казахстану Аділет Барменкулов в ході саміту заявив про плани проведення Чемпіонату світу 2034 року разом з Узбекистаном.

У зустрічі також взяв участь перший віцепрезидент Асоціації футболу Узбекистану Равшан Ірматов.

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