Гол Мессі приніс Інтер Маямі перемогу над Крус Асуль

Leagues Cup

Група 10, 1 тур

22 липня

Інтер Маямі - Крус Асуль 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 44 Тейлор, 1:1 - 65 Антуна, 2:1 - 90+4 Мессі

Українець Сергій Кривцов провів на полі увесь матч.

