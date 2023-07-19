Агент Педрінью заявив, що гравець перейде в Шахтар

Попередній клуб Педрінью Атлетіко Паранаенсе розірвав з ним контракт

Джерело - Чемпіон.

Колишній захисник Атлетіко Паранаенсе Педрінью Азеведо стане гравцем Шахтаря.

Про це повідомив його агент Бруну Феррейра в інстаграмі.

"Ще один крок у його кар'єрі, ще один виклик і ми бажаємо Шахтарю успіхів. До зустрічі у Лізі чемпіонів!" - написав агент.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Bruno Ferreira Ferreira (@bruno_soccer10)

Попередній клуб Педрінью Атлетіко Паранаенсе розірвав з ним контракт у травні через підозри в іграх на контору.

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