Агент Педрінью заявив, що гравець перейде в Шахтар

Джерело - Чемпіон.
Колишній захисник Атлетіко Паранаенсе Педрінью Азеведо стане гравцем Шахтаря.
Про це повідомив його агент Бруну Феррейра в інстаграмі.
"Ще один крок у його кар'єрі, ще один виклик і ми бажаємо Шахтарю успіхів. До зустрічі у Лізі чемпіонів!" - написав агент.
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Попередній клуб Педрінью Атлетіко Паранаенсе розірвав з ним контракт у травні через підозри в іграх на контору.
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