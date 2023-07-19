Головне
Замість розкішного Феррарі – пульт управління дронами, замість ударів ракеткою – розгромлення військ рф: нове життя екстенісиста Олександра Долгополова
Вчора 22:26 11393 1
Лудогорець з Пластуном зіграє з Баллкані: розклад матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 12:36 134
Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань
Сьогодні 12:22 5788
Гутцайт: У МОК ще не прийняли рішення щодо можливого допуску росіян до Олімпіади
Сьогодні 10:52 149
Ракув із Кочергіним розгромив Флору: результати кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 22:59 1266
XSport транслюватиме перше коло УПЛ безплатно
Вчора 19:56 672
Аякс розгромив Шахтар у контрольному матчі
Вчора 16:56 1275
Півзахисник Динамо зацікавив Брюгге
Вчора 14:39 858
Циганик: Я на 99% впевнений, що для Луческу це останній сезон у його тренерській кар'єрі
Вчора 09:54 1664
Сестри Алексіїви впевнено вийшли до фіналу ЧС-2023 у довільній програмі дуетів
Вчора 08:54 518
Прямі трансляції

Агент Педрінью заявив, що гравець перейде в Шахтар

Попередній клуб Педрінью Атлетіко Паранаенсе розірвав з ним контракт
Сьогодні 11:45 324 0
Агент Педрінью заявив, що гравець перейде в Шахтар
#Атлетіко Паранаенсе, #Шахтар, #Педрінью Азеведо

Джерело - Чемпіон.

Колишній захисник Атлетіко Паранаенсе Педрінью Азеведо стане гравцем Шахтаря.

Про це повідомив його агент Бруну Феррейра в інстаграмі.

"Ще один крок у його кар'єрі, ще один виклик і ми бажаємо Шахтарю успіхів. До зустрічі у Лізі чемпіонів!" - написав агент.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Bruno Ferreira Ferreira (@bruno_soccer10)

Попередній клуб Педрінью Атлетіко Паранаенсе розірвав з ним контракт у травні через підозри в іграх на контору.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Кварцяному - 70! Найяскравіші цитати легендарного тренера - ВІДЕО Кварцяному - 70! Найяскравіші цитати легендарного тренера - ВІДЕО 9102
Замість розкішного Феррарі – пульт управління дронами, замість ударів ракеткою – розгромлення військ рф: нове життя екстенісиста Олександра Долгополова Замість розкішного Феррарі – пульт управління дронами, замість ударів ракеткою – розгромлення військ рф: нове життя екстенісиста Олександра Долгополова 11393 1
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 8546
Легендарному Віталію Кличку - 52! Найкращі нокаути українського чемпіона Легендарному Віталію Кличку - 52! Найкращі нокаути українського чемпіона 12667
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 15074
Воля до перемоги, рекорд, сльози тренера та поцілунок коханого: рік тому іменинниця Бех-Романчук переписала історію Воля до перемоги, рекорд, сльози тренера та поцілунок коханого: рік тому іменинниця Бех-Романчук переписала історію 22171
Рекомендуємо
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 115566
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 212474 1
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 38987
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 26738
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 50122 2
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 2502